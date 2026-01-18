1 ka tawo ang missing sa Binaliw landslide

Usa na lang ka tawo ang gikatahong missing human marekober ang laing patayng lawas sa nahugnong landfill sa Binaliw niadtong Sabado sa hapon, Enero 17.
Tungod niini, misaka na sa 35 ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga nakalas sa maong trahedya, sumala ni Cebu City Councilor Dave Tumulak.
Sa labing uwahing impormasyon, 14 na ka mga biktima ang nakagawas sa ospital, samtang upat pa ang pabilin nga nagpaalim sa ilang mga samad nga naangkon sa insidente niadtong Enero 8.
Padayon gihapon ang search and rescue operations sa mga awtoridad aron pangitaon ang katapusang missing, taliwala sa delikadong kahimtang sa dapit.
Gibarugan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) nga ang operasyon sa nahugno nga Binaliw landfill pabilin nga usa ka search-and-rescue mission. Kini isip pagsupak sa gihulagway sa Prime Waste Solutions (PWS) Cebu nga ang maong paningkamot usa na lang ka retrieval operation.
Si Tumulak, nga maoy pangu sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council (CCDRRMC), niingon nga ang siyudad wala pa miundang sa posibilidad nga makakita pa og buhi, busa dili pa nila madeklarar ang operasyon nga pagrekober lang sa mga patayng lawas. “Wala kita sa posisyon nga modeklarar niana. Hangtod nga duna pay pagduda, pabilin kini nga search and rescue,” matod ni Tumulak.
Sa usa ka press statement niadtong Enero 14, ang PWS Cebu niingon nga ang ilang emergency response team, uban sa mga ahensya sa gobiyerno, nagpahigayon og intensive retrieval efforts human sa pagkahugno sa landfill niadtong Enero 8. Gitumbok nila ang kusog nga ulan ug posibleng paglihok sa yuta isip mga hinungdan sa trahedya.
Gihisgotan ni Tumulak nga ang pag-usab sa termino dili makiangayon para sa mga pamilya sa mga trabahante nga missing, kinsa padayon nga nagpaabot ug naglaom. “Ang pagtawag niini og retrieval niining tungora usa ka inhustisya sa mga pamilya. Padayon kitang naglaom og milagro,” asoy niya.
Dugang niya nga bisan ang mga rescuers emotionally invested usab sa operasyon. “Giisip nila ang mga biktima nga daw kapamilya, ug mao kana ang nagdasig kanila bisan pa sa kakuyaw,” nagkanayon si Tumulak.
Matod sa konsehal, ipadayon sa CCDRRMO ang pag-classify sa operasyon isip search and rescue hangtod nga hingpit nga ma-verify ang eksaktong gidaghanon sa mga apektadong trabahante. / CAV