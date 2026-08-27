1 ka toneladang dili luwas nga karne, gikondenar sa Dakbayan sa Sugbo

Gikondenar sa mga veterinary inspector sa Dakbayan sa Sugbo ang kapin sa 1.1 ka tonelada nga karne ug mga produktong gikan sa hayop tungod kay dili na kini luwas nga kan-on niadtong Hulyo ning tuiga.
Samtang, 711.8 ka kilo sab nga mga produktong karne ang gipangsakmit tungod sa kakulang sa gikinahanglang mga dokumento taliwala sa gipahugtan nga inspeksyon sa seguridad sa pagkaon ug pagpugong sa pagkaylap sa mga sakit sa hayop.
Gitaho sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries (DVMF) nga moabot sa 1,151.75 ka kilo sa karne ug mga produktong gikan sa hayop ang gipangkondenar sa maong bulan.
Lakip niini ang 593 ka kilo nga gikondenar pinaagi sa ante-mortem (sa buhi) ug 558.75 ka kilo nga post-mortem (human na maihaw).
Dugang pa niini, 711.755 ka kilo sa mga produktong karne ang gipangsakmit tungod sa mga paglapas, sama sa sayop nga pagdala ug ang kakulang sa gikinahanglang inspeksyon o dokumentasyon.
Nagluwat sab ang departamento og duha ka citation ticket ug tulo ka pasidaan may kalabutan sa mga operasyon sa inspeksyon sa karne.
Ang maong mga paningkamot sa departamento nahitabo dungan sa pagpangandam alang sa mas gipahugtan nga pag-monitor sa utlanan batok sa African Swine Fever (ASF).
Pinaagi sa ilang Animal Clinic, nakaserbisyo ang departamento og 407 ka mga kliyente niadtong Hulyo.
Ang ilang home-service nga operasyon nakaserbisyo og 135 ka mga hayop—nga gilangkoban sa 95 ka iro ug 40 ka iring.
Sa programang Catch-Neuter-Vaccinate-Release, nakatala ang dakbayan og 117 ka mga hayop nga naserbisyohan karong tuig 2026 nga naglakip sa 103 ka iro ug 14 ka iring.
Sa laing bahin, ang Rabies Control Program nakatala sa Hulyo og 2,184 ka bakuna sa hayop, 451 ka kapon sa lalaki kon castration, 496 ka kapon sa babaye kon spay, 563 ka purga kon deworming, 563 ka pagtambal sa kuto/kagid kon mange treatment, 563 ka pagtambal sa samad, ug 619 ka paghatag og bitamina. / CAV