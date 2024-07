1 ka tunghaan sa Lapu-Lapu way kuryente

Ang 82 ka lawak sa Bankal Elementary School sa Barangay Bankal, dakbayan sa Lapu-Lapu way kuryente sa pagsugod sa klase human nibuto ang ilang electrical meter tungod sa overloading niadtong Pebrero 22, 2024.

Si Mercedes Malundo, assistant sa principal sa Bankal Elementary School, nisulti sa SunStar Cebu sa usa ka interbyu sa Lunes, Hulyo 29, 2024, nga ang eskwelahan karon nagproseso sa pagpalit og siyam ka dugang nga emergency lights aron matabangan ang kakulang sa husto nga suga sa pipila ka lawak-sari­ngan.

"We have already secured five emergency lights. We will add more through the funding of our PTA with a budget of P13,000," matod ni Malundo.

Si Malundo niingon nga sa 82 ka mga lawak, 13 ang natudlo nga wala’y igo nga adlaw nga makasud tungod sa mga kahimtang sa palibot nga puno sa mga kahoy.

Ang kalisod sa pinansyal maoy hinungdan sa ubos nga gidahanon sa enrolment.

Labaw sa 8,000 ka estudyante gikan sa 67,000 nga gilauman nga mga magpa-enroll, ang wala pa makapagparehistro, sumala sa supe­rintendent sa Mandaue City sa Department of Education (DepEd).

Si Supt. Bianito Dagatan nagpahayag sa kabalaka bahin sa kakulangan nga nagpunting nga ang kadaghanan sa mga wala pa narehistro nga estudyante kay high school students.

Bisan pa sa kakulangan, 59,000 na ka estudyante ang narehistro hangtof sa Lunes, Hulyo 29.

Giawhag ni Dagatan ang mga ginikanan ug guardian nga siguruhon nga ang ilang mga anak narehistro aron makatabang sa rehiyon nga maabot ang target.

Ang deadline sa enrolment, nga nakalista sa DepEd portal, Biyernes, Hulyo 26. Bisan pa niini, ang enrolment magpadayon nga bukas aron maserbisyohan pa ang dugang mga estudyante.

Samtang, ang komon nga problema sa matag sugod sa klase mao ang kakuwang sa classrooms.

Si Dr. Gladys S. Balagtas, officer in charge OIC) chief sa Schools Governance Opera­tions Division (SGOD) sa DepEd Cebu Province, nikompirmar sa kakuwang sa lawak-salingan.

Si Balagtas, nahinabi sa ‘Beyond The Headlines’ online news and commentaty program sa SunStar Cebu sa Lunes, Hulyo 29, nagkanayon nga nangita sila og temporaryo nga solusyon niini.

Kini sama sa paghimo og makeshift building, paggamit sa school o barangay gym ug uban pa. / DPC / CAV / RRM