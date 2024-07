1 lang ka kaso sa pagpangawat atol sa Palaro

Gipasigarbo sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga sa tibuok kalihukan sa Palarong Pambansa nakatala lang sila og usa ka kaso sa krimen nga nahitabo sa usa ka sports venue sa table tennis.

Sulod sa duha ka semana nga mga kalihukan sa Palaro gihulagway sa Philippine National Police (PNP) nga sila nagmalampuson bisan wala pa hingpit manguli ang mga delegado sa lainlaing rehiyon.

Matod ni Police Lieutenant Col. Janette Rafter, deputy city director for administration sa Cebu City Police Office (CCPO), nga ang maong insidente dali nila nga gihatagan og pagtagad ilabi na sa pagdugang og personnel sa dapit aron mabantayan kinsa ang mosulod ug mogawas sa venue.

Sa imbestigasyon, ang maong Palaro athlete nawad-an og personal nga butang sa dihang iyang gibutang sa usa ka lugar ang iyang bag samtang padung na siya moduwa.

Sa iyang pagbalik, naa pa ang iyang bag apan ang sulod nawala na nga wala mabantayi sa mga tawo sa palibot.

“With that among gi-improve ang among security deployment. Lesson learned pud to sa atoa no especially sa mga event nga gi held sa mga eskwelahan nga karong panahuna opening sad sa klase nga nagsulod gawas ang mga enrollees. Wala gyud nato ma properly identify kinsa tong mga player ug dili mao to, ato na improve, nag additional tag mga police and we requested also nga i-cordon gyud ang area nga exclusive lang gyud sa mga player, contingent and delegates and the coaches,” matod ni Rafter.

Hugot nga siguridad ang gipatuman sa closing ceremony apan dili na kini susama sa pagbukas sa Hulyo 9, 2024 tungod sa presensya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Cebu City Sports Center.

Sa wala pa sugdi ang programa sa pagtapos sa kalihukan, gipaubos sa paneling sa PNP ug Armed Forces of the Philippines (AFP) ang sulod ug gawas sa venue pinaagi sa pagsusi sa mga K9 Unit.

Moabot sa 250 ka police personnel ang gi-deploy sa gawas ug sulod sa CCSC gawas sa force multipliers nga gipatabang sa pagbantay sa ganghaan.

Wala maka-monitor og hulga ang kapulisan apan matod ni Rafter nga magpadayon ang ilang alerto bisan kon mahuman na ang Palaro samtang naa pa sa dakbayan sa Sugbo ang mga delegado. / AYB