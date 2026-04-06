1 NA LANG KA DAOG, THUNDER #1 NA SAB

Usa na lang ka daog ang kuwang ug malansang na pagbalik sa defending champion Oklahoma City Thunder ang No. 1 spot sa Western Conference sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Kini human sa dominante nilang gipakitang duwa sa ilang pag-host sa nagkasalimoang nga Utah Jazz, 146-111, kagahapon, Lunes, Abril 6, 2026 (PH time).
Ang Thunder ningsulbong sa 62-16 nga rekord ug naglabaw na sila og tulo ka duwa sa posibleng makagukod kanila sa inilugay sa West No. 1 nga mao ang San Antonio Spurs nga nagsunod kanila dala ang 59-19 nga rekord.
Sa katapusan nilang upat ka duwa batok sa Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, ug Phoenix Suns, ang Thunder nagkinahanglan na lang og usa ka daog aron maangkon ang West No.1 sa ikatulong sagunson nga seasons.
Nagkinahanglan ang Thunder og dugang duha ka mga daog aron maselyo pagbalik ang No. 1 overall.
Balanseng atake ang gihimo sa Thunder aron dominahon gikan sa sinugdanan ang Jazz nga usa sa teams nga nanamilit nang daan ug nagbitay sa labing ubos nga luna sa West dala ang 21-58 nga rekord.
Gawas sa usa, tanang mga magduduwa sa Thunder ang nakamugna og puntos pinangulohan ni Chet Holmgren kinsa nipakatap og 21 puntos.
Ang kasamtangang MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander nidugang og 20 puntos aron inaton ang iyang NBA record ngadto sa 138 ka sunodsunod nga mga duwa diin nakamugna siya og 20 puntos o labaw pa.
Ang ubang mga sakop sa Thunder nga nakarehistro og dobleng numero nga puntos mao sila si Cason Wallace (16), Jalen Williams (15), Loquentz Dort (13), Branden Carlson (11), ug Isaiah Hartenstein (10).
Ang Jazz gipangulohan ni Brice Sensabaugh pinaagi sa iyang 34 puntos samtang nitampo og 20 puntos ug 14 rebounds si Kyle Filipowski. / Gikan sa wires