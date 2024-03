1 patay, 1 grabe sa bangga

Patay ang drayber sa motorsiklo ug angol ang iyang angkas sa panagbangga nga nahitabo sa national highway sa Barangay Poblacion, lungsod sa Liloan, ala 1:55 sa kaadlawon, Dominggo, Marso 3, 2024.

Ang nakalas mao si Chris John Fontanoza Barro, 19, ulitawo ug taga Barangay Pulpogan, lungsod sa Consolacion.

Ang angol nga angkas niini mao si Beverly Nayre, taga Pulpogan, Consolacion.

Samtang, ang Toyota Hi- Ace nga taxi nga nakabangga sa motorsiklo gimaneho ni Angelito Alister Alivo, 49, ulitawo ug taga Barangay Cogon, dakbayan sa Naga.

Sa pag-follow up sa Superbalita Cebu sa kapulisan sa Liloan ubos sa kamanduan sa ilang hepe nga si Police Maj. Eric Gingoyon, nasayran nga ang taxi ni-counterflow hinungdan nga nabanggaan ang gikasugat nga motorsiklo sa naasoy nga dapit.

Dugang nasayran nga ang motorsiklo padulong sa Consolacion.

Tungod sa kakusog sa impact sa bangga, ang mga biktima nawad-an og panimuot ug gipangdala sa Danao City District Hospital.

Apan sa alas 2:42 sa kaadlawon sa samang adlaw, si Barro nakabsan sa kinabuhi.

Ang draber sa taxi naa na sa kustodiya sa kapulisan sa Liloan.

Ang pamilya sa mga biktima gikatakda nga mopasaka og kasong reckless imprudence resulting to homicide and serious physical injury ug damage to property batok ni Alivo.