1 patay, 1 sikop sa pinusilay sa polis

Usa ang patay, usa ang nadakpan, samtang usa ang daling nakasibat human nakigpinusilay ang usa ka gidudahang grupo sa gun-for-hire ug drug pushers batok sa kapulisan sa Barangay Biasong, Lungsod sa Balamban niadtong Dominggo sa buntag, Mayo 17, 2026.
Naila ang nakalas nga si Frederick Montero Irog, hingkod ang panuigon, nagtrabaho isip habal-habal driver sa maong dapit.
Si Irog gideklarar nga dead on arrival sa Balamban District Hospital human makaangkon og mga samad pinusilan.
Malampuson nga nasikop sa kapulisan ang subject sa warrant of arrest nga si Jey-An Pacaña Durado, 27 anyos, ulitawo, ug residente sa maong barangay. Samtang nakasibat ang igsuon niini nga si Richard Pacaña Durado.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Ruel Burlat, nahitabo ang engkwentro pasado alas 9:32 sa buntag.
Padulong na unta mopauli ang mga sakop sa kapulisan human gi-serve ang warrant batok kang Jey-An sa kasong qualified theft, dihang kalit silang gipauwanan og mga bala sa grupo sa namatay.
Napugos sa pagbawos ang mga awtoridad nga niresulta sa pagkaigo ni Irog.
Nasayran nga ang warrant of arrest batok kang Jey-An giisyu ni Judge Hazel Miranda-Caraballe sa korte sa Dakbayan sa Toledo niadtong Mayo 6, 2026, nga adunay girekomendang piyansa nga P40 mil.
Narekober gikan sa posisyon ni Irog ang usa ka .45 kalibre nga pistola nga adunay tulo ka buhing bala, ug gibanabanang 10 gramos nga gidudahang shabu nga nagkantidad og P68 mil.
Gibutyag ni Colonel Burlat nga si Irog giingong batos sa usa ka Ratchil Artajo—ang suspek nga nakigpinusilay usab sa kapulisan sa miaging semana.
Gidugang sa opisyal nga nagtakuban lang nga mga habal-habal driver ang mga suspek apan nalambigit diay sila sa gun-for-hire ug pagpamaligya og ilegal nga druga.
Sa pakighinabi ni Police Captain John Kennedy Pajantoy ngadto sa media, nasayran nga ang armas ni Irog gikan sa usa ka Marnel Pacaña Mercader alyas Manman.
Matod ni alyas Manman, gipalit ni Irog ang armas sa kantidad nga P11 mil apan P6 mil pa lang ang unang nabayad niini.
Gikompirma sa kapulisan ug sa mga opisyal sa barangay nga ang mga suspek lakip na ang namatay, duna nay mga daang kaso sa ilegal nga druga ug nailang mga “drug surrenderers” sa ilang dapit.
Kasamtangang gitanggong sa Balamban Police Station ang dinakpan samtang nagpadayon ang manhunt operation batok sa nakasibat nga suspek. / GPL