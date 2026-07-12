1 patay, 2 angol human nangalumos sa fish port

Usa ang patay samtang duha ka kauban ang nagpaalim pa sa tambalanan human nangalumos samtang nangaligo sa dagat niadtong Sabado sa udto, Hulyo 11, 2026, sa may Fishport sa Barangay Inuboran, Naga City.
Gideklarar nga dead-on-arrival (DOA) sa mga doktor si Nathaniel Resma, 19 anyos, ulitawo ug lumad nga taga Purok Acacia, Barangay Lipata, lungsod sa Minglanilla.
Samtang kasamtangan nga giatiman sa tambalanan ang iyang mga kauban nga silang Genesis Baterbonia Villejo, 18, Grade 11 student, taga Purok Atis; ug si Ivan Deiparine Cabrera, 16, taga Purok Tugas, nga pulos mga residente sa Barangay Lipata.
Sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu kang Police Master Sgt. Ariel Yap, imbestigador sa Naga City Police Station, nasayran nga pito ka magkauban sa online game nga Crossfire ang nagkasabot nga mag-outing ug mangaligo sa dagat. Naabot ang grupo sa maong dapit mga alas 12:00 sa udto ug daling nisawom human sa ilang paniudto.
Matod ni Yap, nanglangoy-langoy ang pito hangtod nga nakaabot sa lawom nga bahin sa dagat.
Ang maong lugar nailang kantilado ug duna nay gibutang nga warning flag nga nagpahibalo nga delikado kining kaligoan.
Pipila ka gutlo ang milabay, ang upat ka kauban swerteng nakakupot sa dagkong bato, apan ang tulo napadpad sa mas lawom nga bahin ug nangalumos.
"Kabawo sila molangoy sir, unya kantilado man lagi ang area, nahutdan silag hangin, nangalumos," pamahayag ni PMSG. Yap.
Daling nangayo og tabang sa mga tawo sa palibot ang ubang kauban hinungdan nga na-rescue ang mga biktima, apan wala na maluwas pa si Resma.
Giklaro ni Yap nga walay nahitabong foul play ug lunsay nga disgrasya ang insidente.
Samtang, sumala sa mga residente sa maong dapit, giingong "hilan" ang maong bahin sa dagat tungod kay matag tuig, aduna gyuy matala nga malumos o makalas nga mangaligo. / GPL