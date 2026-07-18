1 patay, 2 angol sa dihang motorsiklo milahos sa poste

PATAY on-the-spot ang usa ka batan-ong backrider samtang kritikal ang laing kauban human ang ilang gisakyang motorsiklo nibangga sa sementadong poste sa Maghaway Road, Barangay Lawaan Uno, Dakbayan sa Talisay, pasado alas 4:00 sa kaadlawon sa Hulyo 17, 2026.
Gikataho nga gikan sa ibabaw nga bahin sa Maghaway ug nagdulhog paingon sa gawas sa Camella Homes ang motorsiklo nga sakay sa tulo ka tawo , ang drayber ug ang duha niini ka backrider.
Apan pag-abot sa gate sa subdivision, giingong wala na makontrol sa drayber ang dagan sa motor sa kilid nga karsada, hinungdan nga nideretso sila pagkabangga sa kongkretong poste.
Dali nga gidala sa tambalanan ang usa ka backrider tungod sa mga seryosong naangkon nga samad, samtang ang drayber nga luwas sa pagkabangga gibalhog na detention facility sa Talisay.
Ang biktima nga sakop sa LGBTQ giingong maoy ika-16 nga natala nga namatay sa aksidente sa trapiko sa Talisay karong tuiga. / CT-TODA