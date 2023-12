1 patay, 2 angol sa mga bangga

Usa ang namatay ug duha ang nangaangol sa duha ka mga aksidente, diin pulos dunay mga motorsiklo nga nangalambigit.

Drayber sa motorsiklo patay nang nidangat sa tambalanan human nabanggaan sa van nga nisuway og counterflow sa Miyerkules sa alas 11:20 sa gabii, Disyembre 27, sa ML Quezon National Highway, Looc, Brgy. Maribago, Siyudad sa Lapu-Lapu.

Ang biktima nga namatay giila nga si Ronil Dalit Hinautan, 31 , ulitawo, taga San Miguel, Cordova.

Samtang naangol nga iyang angkas nga si Orlando Torregosa Pacaldo, 38, minyo, taga Brgy. Punta. Engaño, Lapu-Lapu City.

Ang nakadasmag kaniya mao ang Toyota Hi Ace Van nga gimaneho ni Charlie Tapdasan, 29 , ulitawo taga Mahayahay, Bankal sa mao nga siyudad.

Base sa imbestigasyon sa traffic police sa Siyudad sa Lapu-Lapu, nasuta pinaagi sa tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office nga si Lt. Cristian Torres, nagdagan ang duha ka mga sakyanan sa managlahi nga direksyon.

Apan sa kalit lang, niliko pawala ug nisulod sa pikas lane nga gisubay ni Hinautan ang van hinungdan nga nagkabangga ang duha.

Ang mga biktima gidali sa pagdala sa Lapu-Lapu City District Hospital alang sa dinaliang pag-atiman apan gideklarar sa doktor nga patay nang niabot.

JAIL OFFICER

Samtang naangol ang usa ka jail officer human siya nabanggaan sa trak samtang nagmotorsiklo alas 12 sa udto sa Huwebes, Disyembre 28, sa national highway sa Brgy. Poblacion, lungsod sa Santander, habagatang Sugbo.

Si Police Staff Sgt. Jerico Señagan, sa Santander Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu pinaagi sa telepuno, niila sa biktima nga si Jail Officer 1 Anthony Reyes Franco, 30, taga Brgy. Taclobo, Dumagute City, Negros Oriental.

Siya na-assign sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa Carcar City.

Matod ni Señagan nga si Franco sakay sa iyang motorsiklo CRF150 gikan sa dakbayan sa Carcar paingon mopauli sa Dumaguete City.

Pag-abot sa nahitaboan, siya naigo sa kilid sa Mazda truck nga gimaniho ni King Julius Neri, 36, minyo, taga Brgy. Poblacion, lungsod sa Santander.

Ang trak gikan sa barangay road kalit nga nisulod sa national highway.

Si Franco nakaangkon og kadaut sa nagkadaiyang bahin sa lawas. Matod sa polis nga naay panimuot si Franco dihang gidala sa tambalanan sa Dumaguete city alang sa dugang pag-atiman ug paghiling.

Ang driver sa truck kasamtangang gitanggong sa Santander Police station samtang giandam ang kasong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property.