1 patay, 2 angol sa pagpamusil sa Pasil

Tulo ka mga lalaki nga taga Lungsod sa Inabanga, Bohol ang gipamusil diin usa kanila ang nakabsan sa kinabuhi sa kadagatan sa Don Bosco, Sityo Mahayahay, Barangay Pasil, Siyudad sa Sugbo sa alas 2:15 sa hapon sa Dominggo, Nobiyembre 2, 2025.
Ang nakalas giila nga si Efren Tancos, 44, samtang ang nangaangol nga gidala sa Cebu City Medical Center mao silang Marvin Duallo Moreno, 27, ug Winston Cabigon Caparida, 25, pulos mananagat ug molupyo sa Inabanga.
Ang Sawang Calero Police Station unang nakadawat og tawag sa telepono nga nagpahibalo nga dunay tulo ka tawo nga gipamusil, samtang nagsakay sa usa ka motor-banca sa Barangay Pasil padulong sa Bohol.
Sigon sa mga saksi nga kalit lang nga gipamusil ang mga biktima sa lima ka wala mailhing lalaki nga niresulta sa ilang pagkaangol.
Matod ni Police Captain Charisma Gonzales, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga base sa nigawas sa imbestigasyon nga gikan sa Lalawigan sa Bohol ang mga biktima.
Nianhi sila sa Dakbayan sa Sugbo kay gi-hire ni Winston Caparida aron managkot sa menteryo sanglit naa sab sa Pasil nagpuyo ang iyang pamilya.
Apan wala pa gani sila nakadunggo, gipamusil na sila sa lima ka lalaki ug dayong sibat samtang silang tulo pulos samaran apan nakabsan sa kinabuhi si Efren.
Personal nga atraso ug ilegal nga drugas ang gitan-aw nga motibo sa krimen.
Gipangsubay pa karon ang mga CCTV camera sa dapit aron sa pag-ila sa mga suspetsado. / AYB