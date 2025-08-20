1 patay, 3 angol sa bangga, Bohol

USA ang patay samtang tulo ang naangol sa panagbangga sa duha ka motorsiklo sa provincial road sa Barangay Mandawa ug Barangay Nueva Estrella sa lungsod sa Bien Unido, probinsya sa Bohol, alas 3:12 sa hapon, Dominggo, Agusto 17, 2025.
Ang nakalas giila nga si Windel Anunciado, 34, mag-uuma nga taga Barangay Cabiguhan sa lungsod sa Trinidad.
Samtang ang mga naangol mao ang driver sa gikabangga niini nga motorsiklo nga si Anthony Macachor, 21, taga Purok 3, Barangay Liberty, lungsod sa Bien Unido ug ang duha ka angkas ni Anunciado nga silang Analy Gudines ug Dave Avergonzado nga pulos taga Barangay Cabiguhan.
Nasayran base sa imbestigasyon sa Bien Unido Municipal Police Station nga ang duha ka motorsiklo nagsubay sa usa ka dalan apan managlahi ang ilang direksiyon.
Pag-abot sa nahisgutang dapit, mi-overtake si Anunciado sa nag-una niya nga motorsiklo dihang iyang gikasugat ang motor nga gimaneho ni Macachor nga milikay usab sa libaong hinungdan sa panagbangga.
Tungod sa kakusog sa impact, nangalagpot ang duha ka driver lakip na ang duha ka angkas ni Anunciado.
Dali nga naabot ang medical team sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Bien Unido ug gidala si Macachor sa Don Emelio del Valle hospital sa Ubay Bohol, samtang si Anunciado gidala didto sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa lungsod sa Talibon apan gideklara kini nga dead on arrival sa iyang attending physician.
Giandam na sa kapulisan sa lungsod sa Bien Unido ang kasong Reckless Imprudence Resulting In Homicide and Physical Injuries nga ipasaka batok kang Macachor. / AYB