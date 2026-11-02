1 patay, 3 angol sa sunog

Usa ka 38-anyos nga lalaki ang namatay samtang tulo ang naangol sa sunog nga niigo sa managlahing dapit sa mga dakbayan sa Sugbo ug Lapu-Lapu atol sa paghandom sa Adlaw sa mga Santos ug Kalag (Nobiyembre 1 ug 2, 2026).
Ang maong mga insidente nagbilin ug gatosan ka pamilya nga nawad-an sa ilang mga pinuy-anan.
Gisugat sa kasubo ang Adlaw sa mga Santos sa Barangay Alaska Mambaling, Dakbayan sa Sugbo, matud pa ni Barangay Captain Roseller Salvador, human naugdaw ang 50 ka mga balay ug na-partially damaged ang laing unom nga nagbilin og kapin 500 ka tawo nga nawad-an og puy-anan niadtong Nobyembre 1.
Sumala sa Cebu City Fire Station, nadawat nila ang tawag bahin sa sunog sa alas 6:11 sa gabii ug gisaka kini sa ikatulo nga alarma sa wala pa makontrolar sa alas 7:35 sa gabii ubos sa pagpangulo ni FSupt. Tito Purgatorio.
Usa ka tawo ang natala nga naangol sa maong insidente, samtang miabot sa 1,000 metro kuwadrado ang nasunog nga luna ug nakamugna og gibanabanang P1.5 milyon nga kadaot sa kabtangan.
Subay sa pasiunang imbestigasyon ni F01 Mc Dowell Maglangit ug Kapitan Salvador, posibleng nagsugod ang sunog sa kandila nga gibiyaan samtang naghandom ang mga residente sa Adlaw sa mga Santos. Lakip sa nasunog ang tolda, lamesa, ug mga lingkuranan sa usa ka pamilya nga naglamay sa ilang namatay nga kabanay.
Nagplano ang konseho sa barangay nga modeklara og State of Calamity aron makapagawas og emergency funds. Nanawagan usab si Salvador sa kagamhanang dakbayan, nasyonal, ug DSWD alang sa dugang tabang.
Sa pikas nga bahin, sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, usa ka 38-anyos nga lalaki ang namatay samtang duha ka lalaki nga nag-edad og 26 ug 36 ang naangol sa usa ka sunog sa pinuy-anan sa Purok Rosal, Barangay Looc sa alas 11:12 sa gabii sa Nobyembre 1.
Sumala sa Bureau of Fire Protection (BFP)-Lapu-Lapu City Fire District, gipasaka sa first alarm ang sunog sa alas 11:14 sa gabii ug gideklarar nga hingpit nga napawong pagka-alas 11:40 sa gabii. Wala pa matino ang hinungdan ug kantidad sa kadaot.
Gawas sa Barangay Looc, duha pa ka sunog ang natala sa Lapu-Lapu, diin ang usa nahitabo niadtong Domingo sa Purok Saging, Barangay Canjulao nga nakaugdaw sa 17 ka balay, nakadaot sa upat pa, ug nakaapekto sa 29 ka pamilya o 89 ka indibidwal nga temporaryong nagpuyo sa Barangay Hall.
Samtang ang ikaduha nahitabo pagka-Lunes, Nobiyembre 2, diin usa ka 2017 Ford Ranger ang nasunog sa usa ka residential area sa Barangay Basak sa alas 10:58 sa buntag ug dali nga napawong sa BFP sa alas 11:14 sa buntag. / DPC, ABC