1 patay, 5 angol sa duha ka disgrasya sa Balamban

Usa ang namatay, samtang lima ang naangol sa managlahing disgrasya sayo sa buntag sa Mayo 9, 2026, sa Barangay Cansomoroy ug Barangay Pondol, lungsod sa Balamban.
Ang nakalas giila nga si Cholo Jake Garalza, hingkod ang panuigon nga taga dakbayan sa Mandaue.
Nagmaneho si Garalza sa iyang Honda 125 nga motorsiklo dihang napasok sa gikasugat nga SUV alas 10:44 sa buntag sa Transcentral Highway, Barangay Cansomoroy.
Gidali siya pagdala sa tambalanan sa lungsod sa Balamban apan gideklara nga dead on arrival. Ang driver sa SUV nga si Ace Anthony Cantiviros Climaco, 31 anyos, minyo, taga Barangay Baliwagan, lungsod sa Balamban, gitanggong na sa Balamban Police Station samtang giandam ang kaso nga ipasaka batok kaniya.
Sa imbestigasyon sa Balamban Police Station, ang biktima nagdulhog padulong sa lungsod sa Balamban. Apan pag-abot sa kurbadahon nga bahin sa karsada, nawad-an kini og kontrol sa iyang motor human naligas ang ligid niini og mibangga sa gikasugat nga SUV.
Ang biktima nakaangkon og grabeng kadaot sa ulo og kalawasan, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Samtang, upat ka pasahero ang naangol lakip ang driver sa bus nga midasmag og sakyanan, tindahan, ug pader alas 10 sa buntag, Sabado May 9, 2026 sa may national highway sa Barangay Pondol.
Ang mga naangol giila nga silang Julito Delator Frias, 58, driver sa Calvo Bus (GAK 2031), minyo, Myrna Del Rosario Ledres, 22, dalaga, Shental Jane Pardillo, 23, dalaga, pulos taga Balamban, ug Shyryl Pagadot, 50, taga Brgy. Calamba, Cebu City.
Una niini, gidaro sa bus ang Toyota Innova nga gimaneho ni Raul Murillo Buhay, 63, taga Arpili, lungsod sa Balamban.
Matud ni Police Lt. Col. Ruel Logroño Burlat, hepe sa Balamban Police Station, ang bus padulong sa dakbayan sa Sugbo dihang naigo ang gikasugat nga Innova padulong sa lungsod sa Balamban.
Ang driver sa bus mibutyag nga nawad-an siyag control sa manobela ug iya kining nakabig sa pikas lane sa karsada, hinungdan nga naigo ang gikasugat nga Innova.
Apan nidagan pa gihapon ang bus og gidaro pag-apil ang usa ka tindahan, poste nga puthaw ug ang firewall sa usa ka gasoline station una pa kini nihunong.
Lakip sa naangol ang ginang nga si Maan Ripdos Verano, kinsa nanglaba diha sa ilang panimalay kilid sa gasoline station atol sa hitabo. / GPL