1 patay, misis nakaangkon og paso sa sunog sa Moalboal ug Cebu City

Usa ka 30-anyos nga lalaki ang namatay samtang usa ka 41-anyos nga babaye ang naangol ug nakaangkon og mga paso sa managlahing insidente sa sunog nga niulbo sa lungsod sa Moalboal ug sa Dakbayan sa Sugbo.
Sa lungsod sa Moalboal, nakalas ang usa ka 30-anyos nga lalaki nga giilang si Jhonrey Aquino human gilamoy sa kayo ang iyang panimalay sa Sitio Malabago, Barangay Buguil, Dominggo sa kaadlawon, Oktubre 11, 2026.
Subay sa kasayuran gikan sa Moalboal Fire Station, gibanabanang alas 4:00 sa kaadlawon niulbo ang kayo sa maong panimalay, apan nadawat sa mga bombero ang tawag bahin sa insidente alas 6:33 na sa buntag.
Pag-abot sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection (BFP), napalong na ang kayo ug didto na nadiskobrehan ang patay nga lawas sa biktima.
Samtang sa Dakbayan sa Sugbo, nakaangkon og mga paso sa iyang nawong ug kamot ang usa ka babaye nga giilang si Riza Tan, 41-anyos, human napugos sa pag-ambak gikan sa ikaduhang andana sa ilang balay nga nasunog sa N. Bacalso Street, Barangay Kinasang-an Proper, Sabado sa buntag, Oktubre 10, 2026.
Nahitabo ang insidente samtang natulog pa si Tan kauban ang iyang anak ug kaipon sa ikaduhang andana sa ilang balay mga alas 6:00 sa buntag.
Tungod sa paspas nga pagkatap sa kayo, giguba nila ang bintana diin nahimutang ang ilang aircon ug didto sila nangambak.
Nakatagamtam si Tan og 1st degree burn sa nawong ug 2nd degree burn sa wala nga kamot, apan anaa na kini sa luwas nga kahimtang matud sa medical team.
Gibanabanang moabot sa P37,000 ang danyos sa maong sunog nga nakontrolar alas 6:17 sa buntag ug hingpit nga napawong pagka-alas 6:21 sa buntag.
Nagduda ang tag-iya nga overheated nga electric fan ang sinugdanan, apan gipailalom pa gihapon sa masusing imbestigasyon sa BFP ang maong insidente. / JDG