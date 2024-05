1 patay sa pagdaro sa van sa traysikol

Patay nang nalandig sa Isidro C. Kintanar Memorial Hospital (ICKMH) sa Sabado sa buntag, Mayo 25, 2024 ang usa ka tricycle driver human siya nadasmagan sa usa ka Nissan Urvan sa national highway, sa Brgy. Taloot, Argao, habagatang Sugbo sa alas 4:30 sa kaadlawon.

Ang biktima giila nga si Cirillo Cerasol Flores Bajenting, 60, minyo, taga Bulasa, Argao samtang ang drayber sa van nga nakadasmag giila nga si Clinton Gohol Sarmiento, 38, minyo, taga Brgy. Bangkal, Siyudad sa Lapu-Lapu.

Sa imbestigasyon sa kapuli­san sa Argao Municipal Police Station pinaagi sa kamanduan sa ilang hepe nga si Major Ivy Martin Bartolome, nasuta nga ang van gikan sa Siyudad sa Sugbo nga may sakay nga mga Korean national. Sila padulong sa Brgy. Tan awan, Oslob alang sa whale shark watching.

Samtang si Bajenting gikan sa Taloot Argao Wharf padulong mopauli sa Bulasa dihang sa iyang paglabang sa highway samtang nagmaneho sa iyang traysikol, nadasmagan sa van.

Sa kakusog sa impact, nalabay ang biktima hinungdan sa grabe nga kadaut sa iyang kalawasan.

Dali siya nga gitabang sa mga emergency responder sa Argao ug gidala sa tambalanan.

Apan ang biktima gideklarar nga dead on arrival sa attending physician nga si Dr. Erick Geyrozaga.

Samtang si Sarmiento naa na sa kustodiya sa kapulisan sa Argao alang sa ipasakang reckless imprudence resulting to homicide and damage to property.