10 anyos napagan human gipusil iyang papa, samdan

Amahan ug ang 10-anyos nga anak ang nasamdan sa dihang gipusil sulod sa ilang balay sa nagbinugtong nga lalaki niadtong alas 11:10 gabii, Lunes, Nobiyembre 9, 2026, sa Sityo Ermita, Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo.
Ang mga biktima mao si alyas Lingkit, 32, ug ang anak niining babaye nga si alyas Mary, 10.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Carbon Police Station sa Cebu City Police Office nga alas 11:05 sa gabii sa susamang petsa usa ka wala mailhing lalaki nga nagsul-ob og face mask ug jacket ang pugos nga nisulod sa balay sa mga biktima.
Sa dihang nakasulod, gipusil si Lingkit ug nilapos ang bala ngadto sa 10-anyos nga anak niini nga diha sa iyang tapad ug dali nga nisibat ang gunman.
Gidala ang mga biktima sa Cebu City Medical Center aron magpatambal sa ilang samad, apan ang lola sa bata nga nakasaksi sa hitabo maoy namatay human giatake sa kasingkasing.
Gisubay pa ang posible nga motibo sa pagpamusil diin nitumaw nga posible nga atraso ang hinungdan. / AYB