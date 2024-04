10 ka andana’ng edipisyo alang sa housing program sa Toledo, tukuron

Usa ka 10 ka andana nga edipisyo tukoron sa dakbayan sa Toledo alang sa mga pamilyang ubos og kinitaan.

Ang proyekto, una alang sa siyudad, pagatukuron ubos sa Pambansang Pabahay Para Sa Pilipino (4PH) sa nasudnong kagamhanan, sumala sa impormasyon nga gi-post sa Toledo City Public Information Office sa ilang Facebook, Miyerkules, Abril 24, 2024.

Ang edipisyo mobarog sa Barangay Canlumampao.

Usa ka bipartite memorandum of agreement (MOA) tali sa Toledo City Government ug Eastland Property Ventures Inc. gipirmahan sa Toledo City Hall sa Miyerkules, Abril 24, 2024, alang sa pagtukod sa maong building.

Si Mayor Marjorie “Joie” Perales maoy nipirma sa ngalan sa City Government. Ang presidente ug chief executive officer sa Eastland nga si Alex Tan maoy nangulo sa iyang delegasyon sa pagpirma sa MOA.

Ang MOA signing gisaksihan ni City Administrator Mae Delia Tacandong, City Civil Registrar’s Office Head Ma. Rhea Moralde, City Engineer Salvador Sanes, City Architect Daryl Carabio, City Human Resources head Edwin Abad, City Veterinarian Dr. Nelce Garton, City Assessor Dolores Abad, ug City Agriculturist Estrella Bargamento.

Ang 4PH program, usa ka flagship program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. diin ang Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) mao ang nag-unang ahensya sa gobyerno nga responsable sa pagdumala ug pagpatuman sa 4PH program.

Si Marcos niluwat og Executive Order 34 sa Hulyo 2023, nga nagmando, “All NGAs (national government agencies), LGUs (local government units), and other government entities are hereby directed to provide full support to and cooperation with the DHSUD to ensure the successful implementation of the program.”

Si Perales, sa usa ka pamahayag nga gi-post sa iyang Facebook page, nagpasalamat sa Presidente.

“Gitagaan gyud niya ug importansya ang mga kaigsoonan nato nga informal settlers, urban poor, vendors, tricycle drivers/operators, nagkalain-laing marginalized group ug katong mga nag-abang pa hangtod karon nga wala pa gyud makaangkon ug kaugalingong panimalay,” matod ni Perales.

Gipasalamatan usab ni Perales si Bise Mayor Jay Sigue ug ang Konseho sa Dakbayan sa pagtugot kaniya sa pagsulod sa kasabutan.

Giila usab sa mayor ang abogado nga si Jean Gacang sa Toledo City Urban Poor Commission sa pagpangulo sa proyekto.

Sa usa ka linain nga pakigpulong, si DHSUD Central Visayas Director Lyndon Juntilla niingon nga ang pagtinabangay sa pribadong sektor, local government unit ug sa Nasyonal nga Gobyerno nagpakita sa pagsalig sa malahutayon ug lig-on nga pabalay alang sa mga lumolupyo sa Toledo.

Ang press release gikan sa Toledo City PIO wala magbutang sa petsa sa pagtukod, ug sa gidaghanon sa mga pamilya nga ibutang sa building. / KAL