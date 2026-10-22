10 ka baboy sa Sapangdaku, Ceby City nagpositibo sa ASF

Gipahugtan sa Cebu City Government ang pag-monitor ug pagkontrol sa pagsulod ug paggawas sa mga baboy sa Barangay Sapangdaku human 10 ka baboy ang nakumpirmang positibo sa African Swine Fever (ASF).
Matod ni Jessica Maribojoc, officer-in-charge sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries (DVMF), gipahimutang ang mga checkpoint niadtong gabii sa Oktubre 21, 2026, aron mapugngan ang pagkaylap sa sakit ngadto sa ubang lugar.
Giingon ni Maribojoc nga namatay na ang 10 ka baboy nga positibo sa ASF. Nagkuha sab sila og mga sampol sa ubang baboy aron masuta kon aduna pay nataptan.
Posibleng nakatampo sa pagkaylap sa sakit ang pagbalhin-balhin sa mga tawo ug karne sa baboy atol sa mga pista sa Barangay Toong niadtong Agusto 30 ug sa Sapangdaku niadtong Septiyembre.
Apan wala pa kini makumpirmar ug padayon pang gisusi sa mga awtoridad.
Gisubay sab sa DVMF ang mga namuhi og baboy sulod sa 500 metros gikan sa apektadong lugar, lakip ang mga nag-atiman og baboy sa ilang mga nataran, aron masuta kon aduna pay ubang nataptan.
Gipahinumdoman ang mga namuhi og baboy nga kinahanglan una silang mopahibawo sa DVMF kon magbalhin og baboy gikan sa Toong paingon sa Sapangdaku.
Kinahanglan susihon ug mahibaw-an una nga negatibo sa ASF ang baboy aron makakuha og clearance o “white slip,” nga ipakita sa checkpoint.
Matod ni Maribojoc, dili pa kaayo makapabalaka ang sitwasyon tungod kay kontrolado pa ang pagbalhin sa mga baboy sa apektadong lugar.
Apan mas lisod pugngan ang sakit kon adunay kalit nga pagkamatay sa mga baboy sa ubang barangay, ilabi na sa Cambinocot ug Lusaran.
Gihangyo niya ang mga namuhi og baboy nga i-report dayon sa DVMF ang mga masakiton o kalit nga nangamatay nga baboy imbes nga itago kini.
Gitambagan sab ang mga namuhi og baboy nga magbutang og sudlanan sa disinfectant sa entrada sa ilang balay ug tangkal sa baboy, ug mag-ilis og sinina ug maligo sa dili pa mosulod sa pigpen.
Gitataw sab ni Maribojoc ang igong suplay sa tubig aron dili ma-stress sa kainit ang mga baboy, ilabi na sa posibleng pagsugod sa El Niño.
Dugang niya, ang aso o haze ug hugaw nga hangin mahimong hinungdan sa ubo, sip-on ug problema sa pagginhawa sa mga baboy ug manok. / CAV