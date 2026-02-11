10 ka balay sa Kalunasan nalusno resulta sa landslide

Moabot sa napulo ka mga balay ang naapektuhan sa nahitabong pagdahili sa yuta sa Sityo Lokana, Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo niadtong Martes, Pebrero 10, 2026, tungod sa walay hunong nga pag-uwan.
Tungod sa paghumok sa yuta, duha ka balay ang hingpit nga nalusno samtang ang walo ka uban pa nakasinati og dagkong liki, hinungdan nga gideklarar kini nga delikado na puy-an.
Gisusi dayon ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, Chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council (CCDRRMC), ang dapit. Sumala ni Tumulak, swerte nga walay narekord nga naangol o namatay sa maong trahedya.
Dali nga gipabakwit ang kapin sa 40 ka mga apektadong indibidwal ngadto sa eskwelahan sa Barangay Kalunasan aron maseguro ang ilang seguridad.
Usa sa mga nawad-an og panimalay mao si Samuel Eran, 55 anyos.
Matod ni Eran, nabantayan na nila ang pagdahili sa yuta sa alas-1:00 pa lang sa hapon, hinungdan nga nakadesisyon siya nga mogawas dayon sa balay uban ang iyang asawa ug apo.
“Mga alas-3:00 sa hapon, samtang nagsige og uwan, naapil na gyud ang akong balay sa pagdahili paingon sa sapa. Wala na mi nabitbit nga mga gamit,” asoy ni Eran.
Nanawagan si Eran sa kagamhanan nga matabangan sila sa ilang panginahanglanon ug maaksiyunan ang mga huyang nga riprap sa sapa nga duol sa ilang mga balay aron dili na mosamot ang kadaot. Sa pagkakaron, nakahatag na og inisyal nga hinabang sama sa pagkaon ang kagamhanan sa Barangay Kalunasan.
Hugot sab nga gidid-an ang mga residente sa pagbalik sa ilang mga panimalay tungod kay delikado pa ang dapit ug padayon pa ang paglihok sa yuta.
Gawas sa Kalunasan, nakasinati sab og gamay nga pagdahili sa yuta ang ubang bukirang mga barangay sama sa Budlaan, Mabini, Buot-Taup, Sapangdaku, Guba, ug Sirao. / JDG