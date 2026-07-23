10 ka barangay sa Cebu City, gibahaan

Gibahaan ang 10 ka barangay sa Dakbayan sa Sugbo human sa pagbunok sa uwan nga dala sa habagat niadtong Miyerkules, Hulyo 22, 2026.
Gipadayag ni Konsehal Dave Tumulak, chairman sa City Council Committee on Disaster, nga ang mga barangay nga naapektuhan mao ang Kinasang-an, Calamba, Tisa, Tinago, Tejero, Basak Pardo, Mambaling, North Bacalso, Capitol Site, ug Lahug.
Nakasinati sab og pagbaha ang habig sa dalan Sanciangko sa downtown area sa Cebu City.
Sa phone interview sa SunStar Cebu niadtong Huwebes, Hulyo 23, ang mga opisyal sa Barangay Guadalupe, Tejero ug Kinasang-an niingon nga ang baradong mga agianan sa tubig, kuwang nga drainage system, mabaw nga mga sapa, ug ang natural nga
topograpiya sa ilang komunidad maoy nakatampo sa pagbaha.
Ang Barangay Guadalupe niingon nga ang basura maoy nakabara sa Guadalajara Creek.
Sa Barangay Tejero, giingon sa mga opisyal nga ang Tejero Creek napuno na og lapok tungod sa dugay nang natigom nga sediment.
Samtang sa Barangay Kinasang-an, giingon sa mga opisyal nga ang ilang ubos nga lokasyon maoy naghimo niini nga natural nga pundohanan sa tubig-baha gikan sa silingang mga barangay.
Nidugang sab sila nga ang limitado nga kapasidad sa drainage ug gamay nga agianan sa tubig maoy nakapahinay sa paghubas sa baha.
Bisan pa sa pagbaha, ang tulo ka barangay nitaho nga walay residente nga gi-evacuate tungod kay nihubas ang tubig nianang pagkabuntag sa Huwebes, Hulyo 23.
Ila sab nga gipahigayon ang cleanup operations ug declogging sa mga drainage canal ug mga agianan sa tubig human sa uwan.
Niingon si Tumulak nga nagpadayon ang mga awtoridad sa siyudad sa pag-monitor sa mga lugar nga pirming mabahaan, ilabina kay aktibo gihapon ang Habagat.
Matod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), ang southwest monsoon nagpadayon sa pagdala og dag-om nga kalangitan uban sa nagkatag nga pag-uwan ug thunderstorms sa Sugbo ug sa tibuok Central Visayas.
Giawhag sa mga lokal nga opisyal ang mga residente nga nagpuyo duol sa mga suba, sapa, ug uban pang lugar nga delikado sa baha nga magpabiling alerto ug kanunay nga magsubay sa weather advisories tungod kay gilauman nga magpadayon ang pag-uwan sa mosunod nga mga adlaw. / CAV, Gervie Paluga-UP Cebu Intern