10 ka gradwado sa Sugbo, mi-top sa teachers board

Di mominos 10 ka mga gradwado gikan sa Cebu-based schools ang nakasulod sa top 10 sa March 2024 Licensure Examination for Professional Teachers (LEPT) alang sa elementarya ug sekondarya nga lebel.

Gianunsyo sa Professional Regulation Commission (PRC) niadtong Biyernes, Mayo 24, nga sa 10 ka mga gradwado sa Sugbo, pito ang nikuha sa eksaminasyon alang sa sekondarya, samtang tulo ang nag-una sa pasulit sa elementarya.

Sa elementary category, si Gracelyn Celestian Ygot sa Cebu Technological University (CTU)-Moalboal, naa sa ikaduha nga adunay rating nga 92.20 porsiyento.

Laing tinun-an sa CTU-Moalboal nga si Arnie Joy Goyha Emia, naa sa ikaunom nga adunay 91.40 porsiyento nga rating, samtang si Mary Rose Gaviola Garcia sa Cebu Normal University (CNU) sa ikawalo nga adunay 91 porsiyento nga rating.

Sa secondary level, upat ka topnotchers ang gikan sa CNU, usa sa University of the Visayas (UV), usa sa CTU, ug usa sa University of San Carlos (USC).

Si Rita Jean Bagsican Caba­nug sa UV-Cebu City; Bella Jayne Enriquez Capin, Jayen Telen Guasa, ug Gwendleline Kaye Evangelio Librero sa CNU; ug Shiraz Dawn Arnado Tanginan sa CTU Main nahimutang sa ikasiyam.

Ika-10 nga pwesto sa samang exams mao sila si Mary Tonje Albert Aballe sa CNU ug Flora Mae Rigasajo Tolentino sa USC.

Samtang, tulo ang natabla sa top 1 sa naasoy nga pasulit nga nikuha og 92.40 percent nga mao sila si Mary Grace Manuel Bamab sa Bataan Peninsula State University - Dinalupihan, Khane Jevie Rose Solante Cervantes sa Davao Oriental State University - Cateel Campus, ug Queenie Macalindong Macatangay - University of Batangas. / CDF / LMY