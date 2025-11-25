10 ka kaso sa ‘leptospirosis’ sa Mandaue

Dunay napulo ka gidudahang kaso sa leptospirosis ang natala sa Mandaue City Health Office (MCHO) human sa Bagyong Tino, apan walay bisan usa niini ang nakompirmar sa pagka Nobiyembre 2025.
Matod ni Dr. Debra Catulong, ang pangulo sa MCHO, ang mga kaso nagpabiling unverified samtang nagpaabot pa ang siyudad sa kompirmasyon gikan sa Regional Office.
“We cannot say that the leptospirosis cases are confirmed. As of November 2025, the data we gathered in Mandaue City still needs to be validated by the Regional Office because they are the ones authorized to make the official confirmation,” matod niya.
Base sa surveillance data nga natigom sa siyudad, ang 10 ka gidudahang pasyente nagpakita og mga sintomas nga sama sa leptospirosis, apan ang tanan nagpabilin nga gikategorya isip suspected cases.
Iyang gipasabot nga ang mga sintomas nga makita sa mga pasyente susama sa ubang mga sakit, hinungdan nga importante ang kompirmasyon sa laboratoryo.
Kadaghanan sa mga suspected patients kasamtangang na-admit sa mga ospital.
Giawhag ni Dr. Catulong ang publiko nga likayan ang pag-ubog sa mga baha nga tinubdan sa bakterya nga maoy hinungdan sa leptospirosis. Iyang gipahinumdoman ang mga residente nga ang impeksiyon mahimong mahitabo bisan walay samad.
“Ayaw pagdahom nga tungod lang kay wala kay samad, dili ka maimpektahan. Ang bakterya makasulod pinaagi sa mata, ilong, ug baba tungod kay kini mga mucous membrane,” pasidaan niya.
Ang siyudad dunay igong suplay sa doxycycline alang sa panagang, apan gipasabot ni Dr. Catulong nga ang pag-inom og duha ka kapsula human sa pagka-expose dili igo aron dili na magpakonsulta sa doktor.
Isip kabahin sa post-disaster response, ang siyudad nagpahigayon og public health consultations ug WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) assessments sa mga evacuation center. / ABC