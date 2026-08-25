10 ka kaso sa pagpanghulga sa mga tunghaan sa Sugbo

Nakatala ang kapulisan sa Probinsiya sa Sugbo og 10 ka kaso sa pagpanghulga sa seguridad sa mga tunghaan human sa sunodsunod nga insidente sa active shooting sa sulod sa eskwelahan.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Rovic Villarin, ang deputy provincial director for operation sa Cebu Police Provincial Office, nga sa 10 ka kaso nga ilang gitubag, duha niini ang napasakaan og kaso samtang ang usa gi -turn over sa Department of Social Welfare and Development.
Nahibaw-an na sab nila ang motibo sa mga nalambigit sa pagpanghulga gumikan sa selos sa kaipon nga nahitabo didto sa Lungsod sa Bantayan, isla sa Bantayan.
Gipasakaan og kasong grave threats sa kapulisan sa Bantayan ang maong suspek human mabasahi ang mensahe nga duna siyay gi-target nga magtutudlo nga iyang gihulga nga iyang pauwanan og bala ang sakyanan niini.
Samtang ang usa nga nahitabo didto sa Lungsod sa Pinamungajan nga naglambigit sa 14-anyos nga tinun-an nga nakuhaan og usa ka 357 nga armas nga giingo’ng igo lang niya ipanghadlok sa iyang schoolmate nga nangulata sa iyang higala.
Apan nipasabot si Villarin nga kadaghanan sa mga bata nga nihimo sa pagpanghulga sa mga tunghaan base sa ilang gihimong background investigation nasuta nga dunay problema sa pamilya, gipang-bully sa eskwelahan, walay ginikanan nga nag-atiman, ug ang labing daghan mao kadtong mga tinun-an nga wala makatuon sa leksyon ug gustong dili mahinayon ang gitakdang eksaminasyon.
Wala na mohingalan si Villarin kon unsa nga mga tunghaan ang nakadawat sa hulga sa seguridad.
“One of the motive pud kanang inig ka ugma mag-exam man, iyang gi-threat didto aron dili madayon ang exam,” matod ni Villarin.
Nidugang ni Villarin nga ang gihimo karon sa CPPO mao ang pagbutang og polis sa matag tunghaan nga magsilbi nga security and safety desk. Samtang ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo dunay kapin sa 300 ka mga pribado og publikong tunghaan nga ilang giila nga pabantayan og police personnel.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, ang deputy city director for administration sa Cebu City Police Office, nga ubay-ubay na ang ilang nadawat nga report labot sa pagpanghulga.
Dali nila ni nga naresolbar ug nasuta sa imbestigasyon nga walay indikasyon nga tinud-on ang hulga gani ang labing uwahi nga insidente nadakpan dayon nila ang naghimo niini sa Poro, Isla sa Camotes. / AYB