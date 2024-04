10 ka LGU mipasuspenso sa face-to-face classes

Napulo na ka mga local go­vernment unit (LGUs) sa Sugbo ang mianunsiyo sa pagsuspenso sa face-to-face classes sugod sa Miyerkules, Abril 3, 2024, tungod sa bag-o nga pagsaka sa heat index.

Ang heat index mao ang temperatura sa hangin ug humidity diin masukod ang kainit sa pa­nahon nga masinati.

Ang mga tunghaan mopatuman og alternatibong delivery mode sa pagkat-on sa ilang mga klase.

Apil na niini ang modular distance learning diin ang mga estudyante mogamit og self-learning module sa print o digital format nga kasagarang ipatuman sa mga nagpuyo sa rural nga mga lugar o probinsya nga adunay intermittent internet connection.

Ania ang LGUs nga mipahibawo og suspension base sa alas 4 sa hapon sa Miyerkules:

LAPU-LAPU CITY

Gisuspenso ang face-to-face nga mga klase sa mga pampublikong tunghaan gikan sa kindergarten hangtod sa high school, sugod Abril 3 hangtod Abril 12. Ang mga pribadong tunghaan adunay katu­ngod sa pagdesisyon.

NAGA CITY

Ang face-to-face nga mga klase sa mga pampublikong tunghaan gikan sa kindergarten hangtod sa high school, gisuspenso sugod Abril 3 hangtod Abril 14. Ang mga pribadong tunghaan adunay katungod sa pagdesisyon.

TALISAY CITY

Ang face-to-face nga mga klase sa mga pampublikong tunghaan gikan sa kindergarten hangtod sa high school, gisuspenso sugod Abril 3 hangtod Abril 14. Ang mga pribadong tunghaan adunay katungod sa pagdesisyon.

LILOAN

Gisuspenso ang face-to-face nga mga klase sa mga pampublikong tunghaan gikan sa kindergarten hangtod sa high school, sugod Abril 3 hangtod Abril 12.

MINGLANILLA

Gisuspenso ang face-to-face nga mga klase sa pampubliko ug pribadong eskwelahan gikan sa kindergarten hangtod sa high school, sugod Abril 3 ug moanunsiyo alang sa dugang pahibalo.

CORDOVA

Ang face-to-face nga mga klase sa pampubliko ug pribadong eskwelahan sa tanang lebel, gisuspenso sugod Abril 3 hangtod sa dugang nga pahibalo.

CONSOLACION

Ang face-to-face nga mga klase sa mga pampublikong tunghaan gikan sa kindergarten hangtod sa high school, gisuspenso sugod Abril 3 hangtod Abril 12. Ang mga pribadong tunghaan adunay katungod sa pagdesisyon.

TOLEDO CITY

Suspendido ang face-to-face nga mga klase sa mga pampublikong tunghaan gikan sa kindergarten hangtod sa high school sugod sa Huwebes, Abril 4 hangtod Abril 13. Ang mga pribadong tunghaan adunay katungod sa pagdesisyon.

SAN FERNANDO

Suspendido ang face-to-face nga mga klase sa mga pampublikong tunghaan gikan sa kindergarten hangtod sa high school, sugod Abril 4 hangtod Abril 13. Ang mga pribadong tunghaan adunay katungod sa pagdesisyon.

RONDA

Ang face-to-face nga mga klase sa mga pampublikong tunghaan gikan sa kindergarten hangtod sa high school, gi­suspenso sugod Abril 3 hangtod Biyernes, Abril 5. Ang mga pribadong tunghaan adunay katungod sa pagdesisyon.

CEBU CITY

Gipahinumdoman ni Cebu City Schools Division superin­tendent Nimfa Bongo ang kadagkuan sa mga tunghaan sa ilang katungod kon angayang isuspenso ang mga klase tungod sa padayong init nga panahon.

Dugang pa niya nga kinahanglan nga automatic nga masuspenso ang mga klase kon ang heat index lang moabot sa 40 degrees Celsius.

DUGANG LGUs

Si Director Salustiano Jimenez sa Department of Education Central Visayas (DepEd 7) nitug-an sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Abril 3, nga tulo pa lang ka suspension ang iyang nahibaw-an, apan sa pagkakaron, siya niingon nga mas daghang school division superintendents ang mo-report sa umaabot nga mga oras.

“So far, there are only three LGUs [notified us yet]. Though I am still waiting for documents from other superintendents [for other suspensions], but so far these are Talisay, Lapu-Lapu, and Naga,” matod niya.

Dugang pa niya nga kini nga mga LGU adunay awtoridad sa pagsuspenso sa mga klase sa nawong sa nawong sama sa panahon sa bagyo ug uban pang kalamidad.

Sa sayo nga pakighinabi niadtong Marso 18, si Jimenez nii­ngon nga ang mga pampubliko ug pribado nga mga school head ug principals adunay katungod ug awtorisado nga mobalhin sa modular nga klase.

SCHOOL YEAR

Samtang tungod usab sa kainit, mub-an sa DepEd ang kasamtangang school year (SY) 2023-2024, nga una nang gitakdang matapos sa Hunyo 14, gibalhin sa sayo pa ngadto sa Mayo 31, aron mahatagan og dalan ang hinay-hinay nga pagbalik sa karaang ka­lendaryo sa eskwelahan.

Busa, ang ikaupat nga gra­ding periodical test alang sa kasamtangang school year, ipahigayon sa Mayo 16 ug 17, ug ang pagsira gitakda sa Mayo 29, 30, ug 31. / Dugang taho ni Arvie N. Veloso