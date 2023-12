10 ka mayor uyon sa ‘kondisyon’ ni Garcia

Mga mayor sa lalawigan sa Sugbo dili gusto nga ipahigayon sa South Road Properties (SRP) ang Sinulog Festival sa Enero 2024.

Uyon sila sa sugyot ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga ibalik kini sa pagpahiga­yon sa Cebu City Sports Center (CC­SC).

Kini naglakip sa mga ma­yor sa mga dakbayan nga sila si Ju­nard Chan sa Lapu-Lapu, Jo­nas Cortes sa Mandaue, Gerald “Sam­sam” Gullas sa Talisay, ug Mar­jorie “Joie” Perales sa Toledo.

Ug ang mga mayor sa ka­lungsoran nga sila si Arthur Despi sa Bantayan, Teresa Alegado sa Consolacion, Sun Shimura sa Daanbantayan, Mytha Canoy sa San Fernando, Monyeen Durano-Streegan sa Sogog, ug Greman Solante sa Tudela.

Sagad kanila, dunay representante o contingent gikan sa tagsa-tagsa niini ka mga lokalidad sa mga milabay’ng Sinulog Grand Showdown.

Apan sukad nga gibalhin na sa SRP ang kalihukan, wala na kini mopadayon pagpasayaw sa ilang mga contingent.

Si Cortes nagtuo nga ang pagpahigayon sa Sinulog sa CCSC mas makahatag og kahi­gayunan sa tanang mga Sugboanon nga makaapil sa tibuok kalihukan sa pista.

“This move ensures that the celebration remains inclusive, allowing more people to partake in the festivities at a central location,” matod ni Cortes.

Susamang sentimento usab ang gipadayag ni Chan sanglit mas duol alang sa mga deboto ang pagpahigayon sa mga kalihukan sa sentro sa Sugbo.

“Ang atong main nga tuyo sa pakigselebrar sa kapistahan sa Sto. Nino kay ang pagpanagkot, pag-ampo ug pagpasalamat man sa atong Balaang Bata.. Mas maayo gyud kon ang mga kalingawan naa ra pod duol sa iyang pinuy-anan,” matod ni Chan.

Samtang, ang pangulo sa League of Municipalities of the Philippines (LMP) Cebu Chapter nga si Shimura nipadayag nga ang seguridad sa mga performer ang prayoridad sa lokal nga kagamhanan.

“Hesitant lang ko sa new ve­nue kay last time daghan kaayo na kuyapan mga bata...always jud ang safety sa atong mga bata ang among priority. Mas well shaded,” dason niya.

Si Garcia unang nipadayag sa iyang desisyon nga mas pabor siya sa kalihukan anha sa CCSC.

Atol sa Sinulog 2023, nadesisyunan sa gobernador nga dili na pasayawon ang tanang siyam ka mga contingent sa Probinsiya sa Sugbo tulo ka adlaw sa wala pa ang ritual showdown, tungod sa kabalaka sa kaluwasan taliwala sa pagkadili andam sa site.

Nagbilin kini sa 12 sa 22 ka grupo nga gitakdang mopasundayag unta sa festival.

Ning uwahi, ang Kagam­hanan sa Siyudad sa Sugbo nipadayag nga imposible mapahigayon sa CCSC ang Sinulog 2024 gumikan sa construction works sa Cebu Bus Rapid Transit sa Osmeña Blvd. ug rehabilitasyon sa sulod sa CCSC agi og pangandam sa Palarong Pambansa sa sunod tuig.