10 ka tawo natugsaw sa dagat, pumpboat gisakyan natikyaob

Luwas ug kompleto sa ihap ang 10 ka pasahero lakip na ang kapitan sa motorbanca human matikyaob ang ilang gisakyan nga pumpboat duol sa Sulpa Island, daplin sa Olango Island.
Suma sa report, nasugatan sa sakayan ang dagkong bawod maoy hinungdan sa pagkapawong sa makina alas 5:50 sa hapon niadtong Lunes, Hunyo 22, 2026.
Ang tanang pasahero padulong unta sa Pangan-an Island aron motambong og kasal niadtong Martes, Hunyo 23.
Pagkadawat sa report, ang Coast Guard Clearing Outpost Marigondon, inubanan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), CENRO-Coastal Resource Management, Philippine Red Cross, ug Marigondon-BDRRMO, daling nisusi sa kahimtang sa mga pasahero.
Ang Search and Rescue (SAR) Team, CENRO-Coastal Resource Management, ug TagaDagat Search and Rescue nihimo dayon sa pagluwas sa mga pasahero ug niguyod sa natikyaob nga motorbanca gikan sa Sulpa Island padulong sa Marigondon Port, nga naabot sa alas 8:06 sa gabii.
Ang mga pasahero, pulos gikan sa Barangay Subabasbas, mao sila: Pio Pogoy, 64; Jexter Tabasa, 30; Niño Tabasa, 26; Reymart Tabasa, 21; Peter Tabasa, 19; Rica Tampus, 16; Kevin Tabasa, 14; Urie John Tabasa, 15; ug Cristobal Adaza, 20 .
Kauban usab nila sa sakayan si Jorge Udto, 54, taga-Pangan-an Island, nga mao ang tag-iya ug kapitan sa motorized banca. / LCPIO