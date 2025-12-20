10 ka tawo sikop sa managlahing dapit sa Sugbo, ilegal nga sugal

Bisan og nagkaduol na ang Pasko, wala gihapoy pahuway ang kapulisan sa ilang kampanya batok sa ilegal nga sugal human malampusong nadakpan ang 10 ka tawo sa managlahing dapit sa Sugbo sa nilabay'ng semana.
Sa Lungsod sa Carmen ug Medellin, lima ka usher sa ilegal nga swertres ang nasikop.
Sa Dakbayan sa Naga ug Lungsod sa Balamban, upat ang nangadakpan nga collector ug coordinator. Sa Sityo Tunga, Brgy. Tangke, tulo ka babaye ang nadakpan samtang nagduwa og "Tong-its," lakip na ang usa ka menor de edad.
Ang mga dinakpan mag-atubang og kasong paglapas sa Presidential Decree 1602 o ang balaod batok sa ilegal nga sugal.
Ang menor de edad itugyan sa tukmang ahensiya para sa counseling. / GPL