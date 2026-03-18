10 minutos response time sa rescue team sa Brgy. Opao

Gihimakak sa mga opisyal sa Dakbayan sa Mandaue ang mga pasangil nga adunay 30-minutos nga kalangan sa pagresponde sa mga first responder sa kamatayon sa usa ka 31-anyos nga benepisyaryo sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa Opao Gymnasium, base sa inisyal nga pakisusi sa mga CCTV footage.
Nagpatawag na og imbestigasyon si Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano aron masuta ang tinuod nga nahitabo niadtong Marso 11, human nikatap ang mga tabi-tabi nga nadugay ang mga emergency personnel sa pagtabang sa biktima nga nakuyapan sulod sa gym.
Sumala sa footage, alas 12:03 sa udto nakuyapan ang biktima samtang naglingkod.
Pagka alas 12:06, niabot ang usa ka responder ug nurse gikan sa Barangay Opao, tulo ka minuto ang nakalabay aron mohatag og inisyal nga tabang.
Pagka alas 12:13, niabot ang mga sakop sa Opao Emergency Rescue Team ug gialsa ang biktima pasulod sa ambulansya.
Alas 12:20, nibiya ang ambulansya paingon sa Mandaue City Hospital.
Gitahasan ni Mayor Ouano si City Legal Officer Atty. Erwin Rommel Heyrosa nga maoy mangulo sa imbestigasyon aron maseguro ang tinuod nga dagan sa mga panghitabo ug matubag ang mga pasangil.
Subay niini, ang DSWD padayon nga nang-apudapod sa mga ayuda alang sa mga biktima sa Bagyong Tino.
Ang mga benepisaryo makadawat og tag P5 mil. / DPC