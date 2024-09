10 nangamatay tungod sa bagyong 'Enteng', habagat

Napulo ka mga tawo ang na-report nga nangamatay tungod sa epekto sa habagat ug tropical storm Enteng (Yagi), sumala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) niadtong Martes, Septiyembre 3, 2024.

Sa usa ka situational report, giingon sa NDRRMC nga pito sa mga namatay gikan sa Calabarzon, samtang duha ang gikan sa Central Visayas, ug usa gikan sa Western Visayas.

Gipasabot niini nga napulo ka tawo usab ang nasamdan, samtang 37,867 ka pamilya o 147,024 ka tawo sa 338 ka barangay ang naapektuhan.

Gipahayag sa NDRRMC nga 8,866 ka pamilya o 38,058 ka tawo sa 218 ka barangay sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Western ug Central Visayas ug National Capital Region (NCR) ang na-displaced tungod sa dautang panahon nga nagdala og dakong pagbaha sa nagkalainlaing lugar. Gidugang sa NDRRMC nga kapin sa P9 milyon nga balor sa tabang ang gihatag ngadto sa mga apektadong pamilya.

Ang ahensya nag-ingon nga upat ka rain-induced landslides ug tulo ka naguba nga estruktura nga nagkantidad ug P200,000 ang na-record, samtang 54 ka kalsada ug duha ka tulay sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol, ug Cordillera region ang dili malatas tungod sa pagbaha, mga natumba nga kahoy ug poste sa kuryente, ingon man landslide.

Ang kinatibuk-ang 17 ka naguba nga balay na-record sa Bicol Region ug Western ug Central Visayas.

Halos usa ka libo ka mga pasahero ang na-stranded sa mga pantalan sa Calabarzon, Bicol region ug Western Visayas tungod sa dautang panahon nga nakapugong sa sea travel.

Ang mga klase ug trabaho sa mga opisina sa gobyerno nagpabilin nga suspendido sa nagkalainlaing lugar lakip na sa National Capital Region (NCR) ug Calabarzon tungod sa dautang panahon.

Ang Naga City sa Albay gibutang sa ubos sa state of calamity.

LOKASYON NI ENTENG

Alas 7 sa buntag sa Martes, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) nitaho nga si Enteng na-spotan sa ibabaw sa baybayon sa Laoag City, Ilocos Norte, samtang nagpadayon kini sa paglihok paingon sa kasadpan-amihanan sa West Philippine Sea.

Si Enteng adunay maximum sustained winds nga 75 kilometros matag oras (km/h) duol sa sentro, ug may gusts nga hangtod 115 km/h, ug central pressure nga 994 hPa base sa alas 7 sa buntag.

Gipailawom sa Pagasa sa signal no. 2 ang Ilocos Norte ug Ilocos Sur samtang naa sa signal no. 1 ang ubang parte niini ug kasikbit nga mga lugar. Gibanabana nga mogawas si Enteng sa Philippine area of responsibility sa Miyerkules sa buntag, Septiyembre 4, 2024./TPM/SunStar Philippines