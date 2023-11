10 nga midaug sa BSKE gi-disqualify

Napulo ka mananaug nga kandidato sa bag-o lang nahuman nga Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) ang gi-disqualify sa Commission on Elections (Comelec) human napamatud-an sa pagpanubag sa premature campaigning ug vote buying acts.

Sa usa ka pamahayag, gipahibalo sa Comelec kaniadtong Biyernes, Nobiyembre 10, 2023, nga adunay kinatibuk-an nga 21 ka mga kandidato sa BSKE ang na-disqualify sa First ug Second Division sa poll body.

“The Commission on Elections has granted motu proprio Petitions for Disqualification against 21 candidates in the October 30, 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections,” matod sa Comelec.

Sa 21 ka disqualified bets, adunay 10 ang ningdaug sa miaging eleksyon samtang ang laing 11 nangapildi sa ilang electoral bids.

Sa mga ningdaog, siyam ang na-disqualify tungod sa premature campaigning, samtang ang usa sa vote buying.

Sa 10, adunay duha nga midaog isip barangay chairperson, tulo ka barangay kagawad, duha isip SK chairperson, ug tulo ka SK kagawad.

Sa mga napildi, ang tanang 11 nadiskwalipika human na­pa­matud-ang manubag sa premature nga kampanya.

Sa 11, siyam ang ningdagan sa SK kagawad ug ang laing duha ningdagan sa barangay kagawad.

Ang Tarlac maoy adunay labing daghang na-disqualify nga mga kandidato nga adunay pito, gisundan og upat matag usa sa Batangas ug Laguna.