10 nga nangalambigit sa rambol sa Liloan nasikop

Nadakpan na ang napulo ka mga batan-on nga lalaki, tulo kanila mga menor de edad, nga nalambigit sa rambol sa Brgy. Población, lungsod sa Liloan, amihanang Sugbo, niadtong Dominggo sa kaadlawon, Hunyo 16, 2024.

Matod ni Police Major Eric Gingoyon, hepe sa Liloan Police Station, nga human nila nakuha ang usa sa mga biktima, nibutyag kini kon kinsa ang mga suspek busa gilusad dayon nila ang manhunt.

Ang mga batan-on nagpangidaron og 16 ngadto sa 19, pulos mga lumolupyo ra usab sa ilang lungsod.

Sigon sa tulo ka mga biktima atol sa imbestigasyon nga nag-inom sila sa usa ka imnanan apan nahitabo ang panaglalis tungod lang, matod pa, sa babaye.

Nagkauli ra unta ang maayong kabubot-on tali kanila ug sa mga suspek, apan nagpadayon pa kini sa ilang inom.

Dunay usa ka babaye nga matod pa maoy nisugnod sa iyang kaubang mga lalaki nga pabirahan ang tulo ka mga biktima.

Human sila nakadungog niini, sila nakahukom nga mamalhin og laing imnanan nga dunay videoke.

Apan sa ilang paggawas pasado alas 2 sa kaadlawon, gipang-atangan na sila sa maong grupo.

Dinhi na nahitabo ang pagbato kanila ug ang usa sa mga biktima gitabangan pa sa pagsumbag.

“Ang estorya gyud ani is, alas 2:30 naa na sila sa usa ka imnanan pud sa diri sa Liloan,kanang gitawag natug Dudays. So, nag-inom na sila sa gawas, duha ka grupo. Ang grupo sa mga biktima gikalitan lang ni’g duol atong pikas grupo, murag nagkabikilanay na sila didto. Ang initial namo nakuha nga reason is tungod daw sa babaye pero na i-clarify gyud ug kon unsa gyuy tinuod nga rason kay mao na ang victim mobalik to ron sa station kay tabangan namo magbuhat og affidavit, mo-file og kaso,” matod ni Gingoyon.

Gisusi pa usab ni Gingoyon kon ang duha ka mga grupo mga miyembro ba sa gang nga nag-away karon diha sa Liloan nga mao ang Crips ug Bloods.

Giangkon ni Gingoyon nga human sa mga insidente sa pagpamusil sa lungsod, kanunay na sila mag roving uban sa mga barangay tanod.

Apan naatol lang nga naa sa laing barangay ang ilang pagpatrolya ug wala usab dayon ni ma report sa ilang buhatan.

“Naa may roving pero ang nahitabo siguro wala lang didto nga area. Dako-dako man gud na nga area sa Población. Daghan sad og imnanan diha, so, it just so happened seguro that time nga lain ang gi-rovingan sab sama na sa atong police that time naa say gi rovingan pero diri sa Tayod area ug barangay Catarman. So wala didto na area. Ang isa man sad sa problema ani nga incident wala ni siya dayon ma report sa police station,” dugang ni Gingoyon.

NAGKALALIS

Sa taho sa sibyaanang XFM, usa sa mga suspek niasoy nga di babaye ang hinungdan sa ilang kombati sukwahi sa unang mga taho.

Matod niya nga sa wa pa ang hitabo, nakakita og away ang usa sa ilang mga kauban sa lain nga imnanan hinungdan nga ilang gipangita.

Ilang nasum-ukan ang tulo nga nag-inom sab ug giiwagan aron maklaro ang nawong hinungdan sa kasuko sa tulo ka mga biktima.

Nangayo sila og pasaylo apan usa sa ilang mga kauban gisukmag sa tulo hinungdan sa pagkasamad.

Namiya ang tulo samtang sila nagpanikad nga manimawos, nangita sila og mga kauban.

Nangabot ang ilang mga kauban ug wala magdugay nahitabo ang karambula.

Giandam na ang kaso nga ipasaka sa Liloan police sa napulo ka mga batan-on nga mao ang tumultuous affray ug alarm and scandal karong adlawa, Hunyo 18, 2024.

Ang tumultuous affray usa ka hitabo diin dunay karambula sa daghang mga tawo ug dunay naangol o namatay atol sa hitabo. Nalatid kini sa Article 251 sa Revised Penal Code.

Ang alarm and scandal mahimo sa usa ka tawo o grupo nga nakamugna og kagubot sa usa ka dapit. Nalatid kini sa Article 155 sa RPC. / dugang taho ni REV