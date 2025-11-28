100% ang mga nakonbikto sa kaso may kalambigitan sa illegal drugs

Gipasigarbo sa kapulisan sa Central Visayas nga moabot sa halos 100 porsiyento ang conviction rate sa mga kaso nga ilang gipasaka sa korte nga naglambigit sa ilegal nga drugas.
Sa datos nga gipahibalo sa Police Regional Office (PRO) 7 nga gikan sa Enero 1, 2025, ngadto sa Nobiyembre 26, 2025, ang mga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) moabot sa 99.70 percent ang conviction rate .
Kini nagpasabot nga gisunod sa mga polis ang nalatid sa balaod labot sa ilang pagpasaka sa kaso sa mga nadakpan nila sa ilegal nga drugas.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan ang hepe sa PRO 7, nibutyag nga ang maong kalampusan nagpakita sa padayon nga tinguha sa matag police units sa tibuok rehiyon nga lig-on ang mga dokumento sa kaso lakip na ang mga ebidensya nga giduso sa korte.
“Our performance this year shows the unwavering competence and professionalism of our police personnel. Each conviction is a product of thorough investigation, coordination, and adherence to proper procedures,” matod ni Maranan.
Ang mga imbestigador, intelligence operatives, ug ang mga arresting team sa PRO 7 maoy gitumbok nga hinungdan sa ilang nakuha nga kalampusan tungod kay gitarong ang paggunit sa kaso sama sa pagpreserbar sa mga ebidensya ug ang estriktong pagtuman sa legal protocols.
Ang PRO 7 nipasabot nga ang ilang kalampusan nagseguro nga mapanubag ug mahatod ang hustisya sa tanang nadakpan nga nalambigit sa ilegal nga drugas. / AYB