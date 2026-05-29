100 chess players magtigi karon sa Cepca President’s Cup

Dul-an sa 100 ka mga magduduwa sa chess ang magtigi karong Sabado, Mayo 30, 2026, sa Cebu Executives and Professionals Chess Association (CEPCA) President's Cup sa CCC Chess Club sa 4th floor sa Robinsons Galleria Cebu.
Gilaumang mas modaghan pa ang mga partisipante tungtod kay sa kasagaran, aduna pa’y mga moapas nga magparehistro sa mismong adlaw sa kompetisyon, nga sugdan sa alas 10:30 sa buntag.
Usa sa labing giatangan sa torneyo mao si National Master Merben Roque, kinsa maoy naghari sa The Grandmaster Challenge: Philippine-Russian Open Chess Tournament 2026 ning bag-uhay lang.
Mosalmot sab sa torneyo ang laing mga NM nga sila si Rommel Ganzon ug Diego Abraham Caparino lakip na sila si FIDE Master Anthony Makinano ug International Master Rico Mascarinas.
Ang torneyo, nga nagsilbeng pahalipay ni Cepca President Engr. Jerry Maratas ngadto sa komunidad sa chess sa Sugbo sa iyang adlaw nga natawhan, nagdalit og P50,000 nga kinatibuk-ang ganti.
Ang kampiyon sa torneyo, nga abli alang sa tanan, makabulsa og P20,000, makakuha og P10,000 ang 2nd placer samtang ang mahiluna sa ikatulo hangtod sa ikaunom nga dapit makakubra og P5,000, P3,000, P2,000, ug 1,000.
Gawas niini, makadawat sab og insentibo nga P1,000 ug P500 ang mopatigbabaw nga duha sa nagkalainlaing mga kategoriya nga mao ang Cepcans A ug B, lady, senior, U8, U12, U16 ug U20. / ESL