100 ka baboy na-intercept

Dul-an sa 100 ka baboy gikan sa Isla sa Negros ang nasakmit sa kadagatan sa Dumanjug niadtong Oktubre 26, 2024, usa ka adlaw human si Gobernador Gwendolyn Garcia nagtukod og task force aron mobantay sa mga undocumented livestock shipment.

Kini ang hinungdan nga si Dumanjug Mayor Guntrano "Gungun" Gica nasuko, nainsulto ug nauwaw tungod sa bag-ong nasakmit nga mga baboy nga way dokumento sa Dumanjug gikan sa Negros Island.

Base sa intelligence reports, na-intercept sa kapulisan sa Dumanjug ang usa ka shipment sa mga undocumented nga baboy gikan sa Negros Oriental.

GIABANDONAR

Gi-report sa mga awtoridad nga usa ka abandonado nga bangka nga nagdala sa 79 ka mga baboy nga wala’y dokumento ang nagdunggo sa baybayon sa Barangay Kanyuko.

Nadiskubrehan usab nila ang usa ka abandonado nga bangka tupad sa usa ka trak ug usa ka multicab, nga parehong adunay mga plaka nga nakabase sa Sugbo ug gikargahan sa mga wala’y dokumento nga kahayupan.

Gidakop sa mga awtoridad ang mga baboy ug ang mga sakyanan nga walay marka.

“I will personally handle this. I will not entrust it to anyone else; I will take full responsibility. I cannot assure you that this won’t happen again, but I can assure you that I will be doing something,” matod ni Gica sa pakighinabi sa SunStar Cebu sa Dominggo, Oktubre 27, 2024.

Kini nga desisyon naggikan taliwala sa nagpadayon nga mga taho sa gipalusot nga mga baboy sa lungsod, bisan pa sa paghimo sa usa ka task force nga gilangkuban sa mga kawani gikan sa municipal Department of Agriculture (DA).

NAINSULTO

“I feel very insulted, especially considering that I entrusted this issue to the Philippine National Police (PNP),” matod ni Gica.

Human nipagawas og exe­cutive order (EO) si Gobernador Gwen Garcia kalabot sa African Swine Fever (ASF) sa probinsiya, si Gica nitukod og task force nga mo-monitor sa mga umaabot nga kahayupan sa Tangil Port.

“We set up a monitoring station at our port in Barangay Ta­ngil because that’s where livestock from various provinces typically arrive,” pasabot ni Gica.

Bisan pa sa iyang paningkamot nga matubag ang isyo sa miaging hepe sa kapulisan, ang mga kabalaka ni Gica wala matubag sa husto.

“I called attention to my previous police chief, Chief Layog, and asked, ‘What’s going on? You are being accused of being protectors.’ They went silent. When I inquired about the situation, they said nothing was happening, but after a week, barangay officials would report that smuggling had resumed. So, I would call the police or reach out to the province to ask if Governor Garcia’s EO on ASF had been lifted, but it hadn’t,” pulong sa Mayor.

Dihang nitumaw na usab ang isyo sayo ning tuiga, nakig-alayon si Gica sa bag-ong hepe sa kapulisan aron mas ma-monitor ang sitwasyon.

Sa managlahing tigom, nakighinabi si Gica sa provincial director ug nangayo og tabang kalabot sa problema.

Nisamot ang sitwasyon sa dihang gitaho sa Sugbo News ang isyo, hinungdan nga nipadayag si Gica sa iyang alarma, “Naulaw ko ug nasuko,” matod niya.

Si Gica nipahibalo dayon sa iyang mga opisyal sa barangay human nigawas ang balita, ug usa ka barangay kapitan ang nitaho nga dunay pump boat nga modunggo sa ilang baybayon.

Niadtong Sabado, Oktubre 26, na-intercept sa mga awtori­dad ang usa ka pump boat, samtang laing upat ang nakabalik sa Negros.

“I don’t believe these hogs were headed for the market. Most of the smuggled hogs I’ve been informed about are intended for private consumption, not for sale in public markets,” matod ni Gica.

EO 16

Si Governor Garcia niisyo og EO 16 niadtong Oktubre 25, "establishing the "Anti-Smuggling Inter-Agency Task Force," nga nagtutok sa pagsumpo sa illegal nga pagdala sa mga kaha­yupan, mga butang, ug uban pang mga kargamento sa habagatang bahin sa kabaybayo­nan sa Sugbo. Kini nga inisyati­ba nagtubag sa mga taho sa dili dokumentado nga mga kargamento nga nangabot sa daghang barangay nga walay gikinahanglang permit o clearance gikan sa mga ahensya sa gobyerno.

Gipasidan-an sa gobernador nga ang pagpayuhot sa mga unregulated nga baboy dili lamang naghikaw sa mga yunit sa lokal nga gobyerno sa kita apan naghatag usab mga peligro sa kahimsog, tungod kay ang mga hayop kulang sa gikinahanglan nga inspeksyon nga gimando sa mga re­gulatory body.

Nakuha na sa Philippine Coast Guard ang na-intercept nga bangka, samtang pada­yon ang imbestigasyon sa pag-ila sa nagpaluyo sa smuggling operation.

NATANGTANG

Sa susamang kalambuan, ang hepe sa kapulisan sa Dumanjug, uban sa iyang deputy ug intelligence officers, girelibohan sa ilang katungdanan taliwala sa mga pasangil sa pagpalusot sa baboy gikan sa Negros Island.

Si P/Capt. Kelvin Roy Mama­radlo, hepe sa kapulisan sa Dumanjug; Lt. Heine Aspera, ang deputy chief; ug Staff Sgt. Reynold Burlado, usa ka intelligence non-commissioned officer, gisuspenso samtang nagpaabot sa imbestigasyon.

Ang Police Regional Office (PRO) 7 ug ang Cebu Police Provincial Office (CPPO) nipasiugda og pormal nga imbestigasyon aron sutaon ang ilang posibleng kalambigitan sa maong mga illegal nga kalihukan. / CDF