Nagsusi na ang Philippine National Police (PNP) sa 100 ka mga kaso sa giingong “online grooming,” nga mahimong hinungdan sa kagubot sa mga eskuylahan ug makadaot sa panghunahuna sa mga menor de edad.
Sa pakighinabi sa mga tigbalita, miingon si PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. nga ang maong mga kaso sa online grooming, diin giawhag ang mga bata nga mohimo og bayolenteng pag-atake sa nagkalainlaing bahin sa nasod, natala sukad sa unang aktuwal nga pagpamusil sulod sa usa ka eskuylahan sa Tacloban City niadtong Hunyo.
Matod niya, ang mga imbestigasyon sa maong mga kaso niresulta sa pagkasakmit sa mga armas de fuego ug mga armas nga hait ang tumoy.
Nipasalig ang hepe sa PNP nga padayon silang nakigtambayayong sa mga hingtungdang ahensiya sa gobyerno, ilabina sa Department of Education, ingon man sa mga hingtungdang sektor ug opisyal sa komunidad, aron masiguro ang kaluwasan sa mga eskuylahan sa tibuok nasod.
Niadtong Hunyo 22, duha ka mga Grade 9 nga estudyante ang nagpabuto og armas sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City, nga miresulta sa pagkamatay sa tulo ka mga estudyante samtang daghan pang uban ang nangasamdan.
Sa wala pa kini, usa ka Grade 8 nga estudyante ang mihimo og pag-atake gamit ang kutsilyo sulod sa usa ka pribadong eskuylahan sa Cavite, nga nakasamad sa pito ka mga Grade 5 nga estudyante.
Laing seryosong insidente ang nahitabo sa Ateneo de Zamboanga University niadtong Agosto 18, diin namatay ang duha ka mga menor de edad, lakip na ang gunman.
Sa Banga National High School sa South Cotabato, tulo ka estudyante ang namatay, lakip ang namusil, niadtong Septiyembre.
Ang labing bag-ong insidente sa kabayolente sa eskuylahan nahitabo niadtong Nobiyembre 25, diin usa ka 12-anyos nga estudyante ang mihimo og pag-atake gamit ang kutsilyo ug nakasamad sa duha ka mas batan-ong kaeskuylahan sulod sa Kalayaan Elementary School sa Caloocan City. / TPM / SunStar Philippines