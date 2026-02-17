100 ka tawo nalambigit sa krimen ang nadakpan

Kapin sa usa ka gatos ka mga tawo ang nangadakpan sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sulod sa usa ka semana nga anti-criminality operations gikan niadtong Pebrero 9 hangtod 15, 2026.
Ang maong operasyon nagpunting sa pagsumpo sa ilegal nga drugas, ilegal nga sugal, pagdakop sa mga wanted persons, ug pagbawi sa mga armas nga way lisensya.
Ubos sa pagpangulo ni Police Colonel George Ylanan, hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), nadakpan ang 104 ka mga suspek lakip ang mga sakop sa criminal groups.
Nakasakmit ang kapulisan og balor P1.9 Million nga kantidad sa ginadili nga drugas, nasikop ang 40 ka indibidwal nga adunay pending warrant of arrest ug 8 ka mga armas ang narekober gikan sa mga dinakpan.
Matod ni Col. Ylanan, dako og epekto sa operasyon sa mga durugista ang maong pagkasakmit sa drugas. Tumong usab sa CCPO nga mapugngan ang mga insidente sa pagpamusil pinaagi sa pagbawi sa mga ilegal nga armas aron masiguro ang kalinaw sa publiko, ilabi na ang seguridad sa kabataan. / AYB