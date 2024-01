100 ka toneladang basura, nahabwa

Kapin sa 100 ka tonelada nga basura ang nakolekta sa Barangay Labangon sa dakbayan sa Sugbo nunot sa ilang padayong pagpanglimpyo sa Kina­lumsan River sa miaging duha ka mga semana.

Si Labangon Barangay Captain Derrick Yap niingon nga anaa na sila sa ikatulong semana sa pagpanglimpyo sa nahisgutang sapa nga sikbit sa mga silingang barangay niini.

Matod ni Yap nga nagbutang na sila og pukot sa mga utlanan sa sapa sa Labangon ug sa mga silingang barangay niini ug gikatakdang makigtagbo siya sa mga barangay kapitan nga hingtungdan aron mahiusa ang ilang tumong sa paglimpyo sa mga sapa.

“Now we’re having a hard time maintaining it. We’re trying our best to educate everyone, especially the households near the rivers that it is not easy to clean up the rivers and it is for their own good,” matod ni Yap nga duol sa sapa ang usa sa mga sitio sa barangay nga daghan og tawo, ang Sitio Callejon.

Dugang ni Yap nga pinaagi sa buhatan ni Cebu City South District Congressman Edu Rama ilang nagamit ang excavating equipment sa Department of Public Works and Highways lakip na ang mga 6-wheeler truck niini diin gihakot ang mga basura ug silt.

Gibutyag usab sa kapitan sa barangay nga kinahanglan nilang temporaryong bungkagon ang pipila ka mga riprap nga gipanag-iya sa mga pribado’ng tawo duol sa mga sapa aron mahaum ang backhoe sa pipila ka mga dapit sa Kina­lumsan.

“We took the initiative to personally call the owners of these areas and luckily they have agreed to sacrifice a portion of their properties for us to proceed with the clean-up operations,” matod ni Yap.

Matod ni Yap nga bisan og nakahulam sila og mga ekipo sa pagpangubkob sa DPWH, naglisod sila sa inadlaw nga gasolina sa operasyon niini.

Gibutyag usab ni Yap nga samtang nagsugod na sila sa pagpanglimpyo sa mga sapa, ila usab nga gipauswag ang ilang koleksyon sa basura, ilabi na kadtong mga sityo nga duol sa mga sapa.

“The administration now is working on purchasing new garbage trucks and I believe the Cebu City Government will also help us with the garbage trucks and the barangay itself through our funds we will find ways to solve the issue of garbage collection,” dugang ni Yap.

Gawas sa nagpadayon nga clean-up operations, gitahasan usab ni Yap ang ilang mga street cleaner nga manguha og mga basura sa mga sapa matag hapon.

“More or less we are still at 50% of our target in cleaning Kinalumsan River, but we are very optimistic and with the help of our residents by disciplining them, hopefully, we can achieve our goals,” matod ni Yap. / REV gikan sa PR