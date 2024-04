100 kababayen-an gibansay bahin sa AI

Ang GCash, nag-unang pinansyal nga app sa Pilipinas ug labing dako nga cashless ecosystem, nakigtambayayong sa Connected Women, global nga komunidad sa tech-powered nga kababayen-an aron ilusad ang Elevate GAIL (Generative AI Learning).

Ang Elevate GAIL usa ka flagship training program alang sa mga babaye nga freelancer, micro-, small-, ug medium-sized nga negosyo (MSMEs), ug mga propisyonal nga gustong mogamit sa generative artificial intelligence (AI) para sa ilang propesyonal nga pagtubo ug kalambuan.

Ubos sa panagtambayayong, ang GCash mohatag og scholarship sa 100 ka mga babaye nga mopailawom sa pagbansay-bansay ubos sa Ele­vate GAIL.

OPORTUNIDAD

Kini magbukas sa mga oportunidad alang sa daghang mga babaye nga freelancer samtang sila makakuha og kahibalo ug kahanas sa pagtrabaho kauban ang AI, nga gitugotan sila nga mahimong mas episyente ug produktibo tungod sa lainlaing mga tahas nga ilang gihuptan sa balay ug trabahoan.

Kini nga inisyatibo labaw nga nagpasiugda sa pasalig sa GCash sa pagdala sa daghang mga babaye sa teknolohiya ug paghatag kanila og access sa pinansyal nga mga serbisyo pinaagi sa tech-driven nga mga solusyon.

Si GCash Chief Data Officer Sara Venturina nagkanayon, “With the rise of the gig economy and remote work, more freelancers are embracing the potential of Gen AI to enhance their productivity, creativity, and earning potential. However, access has remained a significant challenge for many talented individuals.”

Ang Connected Women usa ka award-winning social impact organization nga nagbase sa Pilipinas, nga naghatag og online skills development ug remote work opportunities alang sa kababayen-an — sama sa highly skilled talent nga gikinahanglan sa global companies sa ilang negosyo.

Ang panagtambayayong tali sa GCash ug Connected Women nagsugod niadtong 2023, uban sa Connected Women nga plataporma kay gihimong available ubos sa Earn Money Feature sa GCash, nga nagha­tag sa kababayen-an ug mga oportunidad sa pagtrabaho gikan sa panimalay.

Sa pagkakaron, kapin sa 68,000 ka babaye ang nag­pa­lista pinaagi niini nga channel.

“Empowering women with skills for emerging technologies, such as AI, is not just about professional growth,” matod ni Connected Women CEO Agnes Gervacio.

“It’s about creating a more diverse and inclusive industry. GCash was our first company in mind when we were brainstorming this program. Through this, we aim to prepare women for the changing landscape of work and the inevitable disruption of AI,” dugang ni Gervacio.

Atol sa paglusad sa Elevate GAIL Program sa April 17, si Rafaelita Aldaba, undersecretary sa Department of Trade and Industry-Competitiveness and Innovation Group, maoy keynote speaker.

TEKNOLOHIYA

“We acknowledge the transformative power of innovation and the vital role of women in driving technological advancement... responsible AI adoption and digital transformation in the Philippines...” matod ni Aldaba.

Ang GCash nagpabilin nga komitado sa pagpamuhunan sa mga babaye ug nagpadayon sa pagpangita og mga oportunidad alang sa mas daghang kababayen-an nga makaapil sa tech industry, bisan sila ang mga lider sa kompaniya ug mga miyembro sa team, mga negosyante, mga freelancer sa gig economy, o matag adlaw nga tiggamit sa GCash.

UBANG KAUBAN

Ang uban pang pakigtambayayong sa GCash aron mapausbaw ang presensya sa kababayen-an sa tek­nolohiya naglakip sa pakigtambaya­yong niini sa For The Women Foundation, nga nisangpot sa pag-uswag sa kababayen-an sa data science, nga nakakita sa 76% nga bag-ong job placement rate ug 154% nga pagtaas sa binuwan nga kinitaan sa mga babaye human sa panahon sa pagbansay.

Sa pagkakaron, 49% sa mga babaye naglangkob sa kinatibuk-ang trabahante sa kompaniya, ug 37% sa tech team sa kompaniya gilangkuban sa mga babaye. Ang mga babaye mao ang nag-unang drayber sa portfolio sa mga serbisyo sa GCash, nga adunay mga babaye nga naglangkob sa 55% sa mga tiggamit sa app. / PR