100 na ka sakyanan na-clamp sa TEAM

Limpyo na ang mga dalan sa Mandaue City, nga kaniadto puno sa ilegal nga nakaparada nga mga sakyanan, human sa gihingusgan nga operasyon sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (TEAM).
Matod ni TEAM Head Hyll Retuya, ang ilang nagpadayon nga kampanya sa tibuok siyudad batok sa ilegal nga pag-parking labi na sa overnight parking nakahatag ug dakong kalambuan sa pipila ka dagkong kadalanan.
Gipaambit ni Retuya nga sukad sa pagsugod sa ilang gihingusgan nga operasyon niadtong Septiyembre 29, 2025, dul-an sa 100 ka mga sakyanan ang na-clamp.
“So far, so good kon unsa ang dagan sa among operasyon, labi na sa among pagtutok sa illegal parking ug overnight parking,” matod ni Retuya.
“Kaniadto, daghan kaayong lugar nga murag car storage, nga ang mga sakyanan nakaparada 24/7. Pero sa grasya sa Ginoo, limpyo na ug hapsay ang maong mga dalan karon.”
Gitumbok ni Retuya ang E. Del Rosario Street ug S.B. Cabahug Street, duha sa mga nag-unang dalan nga kaniadto puno sa nagparking nga mga sakyanan adlaw ug gabii.
“Kadto nga mga dalan kaniadto lisod kaayong limpyohan, pero karon, limpyo na gyud. Malipayon kaayo ko nga nasulbad na nato ang isyu didto,” ingon niya.
Gihatagan og gibug-aton sa hepe sa TEAM nga ang ilang yawe sa kalampusan anaa sa pagkamakanunayon.
Matag gabii, ang mga opisyal sa enforcement nagpadayon sa pagpatrolya ug pagpahigayon og “roaming” operation sa nagkalainlaing lugar sa Mandaue.
Matag semana, gipalapdan sa TEAM ang focus area niini. Bag-o lang, nagsugod ang operasyon sa Looc, diin gipang-clamp usab ang mga sakyanan.
Iyang gipasabot nga ang mga dalan ug sidewalk alang sa publiko, dili alang sa pribadong parkinganan sa sakyanan.
Sukad sa pagpatuman sa kampanya, ang nightly patrols sa TEAM miresulta sa mas gamay nga mga kalapasan.
Iyang gipahinumduman ang mga motorista nga magresponsable sa dili pa mopalit o mag-iya og sakyanan.
“Kung mopalit ka o mag-loan gani og sakyanan, siguradoha nga naa kay parkinganan. Dili patas ang paghatag og kasamok sa ubang tawo pinaagi sa pag-okupar sa publikong dalan nga dili imoha,” ingon niya.
Gipasiugda ni Retuya nga ang misyon sa TEAM dili ang pagpasilot alang sa silot apan ang pagpalambo sa disiplina ug kahusay. “Gi-uli lang namo ang mga dalan sa mga tawo nga nagkinahanglan niini,” dugang pa niya. / ABC