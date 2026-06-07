1,000 ka atleta magtigi sa PH trackfest

Dul-an sa 1,000 ka atleta lakip na ang mga foreign participants gikan sa walo ka nasod ang magsangka sa ICTSI Philippine Athletic Championships nga ipresentar sa Philippine Sports Commission karong Hunyo 10 ngadto 14 sa New Clark Athletics Stadium in Capas, Tarlac.

Matod ni Philippine Athletics Track and Field Association President Terry Capistrano ang maong kompetisyon dako og tampo para sa paglambo sa track and field nga duwa sa nasod.

“Gathering our nation’s finest athletes alongside international contenders at a world-class venue like New Clark City raises the competitive bar for everyone,” sigon niya.

Ang mga nasod nga nipadayag na sa ilang pag-apil mao ang Chinese-Taipei, Canada, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Singapore, Samoa ug ang USA. / RSC