1,000 patay, 4,462 missing sa flash floods sa Nepal-China

Sobra na sa 1,000 ang namatay sa flash floods ug landslides sa Himalayas, usa ka semana ang nilabay human niigo ang kalamidad sa utlanan sa Nepal ug China.
Sumala sa datos sa Nepal ug China, nikabat na sa 1,003 ang kompirmadong patay, samtang kapin 4,462 ang gikatahong missing lakip na ang 844 ka langyaw.
Niigo ang kalamidad niadtong Agusto 26, 2026, human nabungkag ang glacier sa Mount Langtang Lirung sa nasod sa Nepal nga niresulta og ice-rock avalanche ug dakong baha nga nibanlas sa komunidad. Grabe ang kadaot sa pipila ka lugar sa Nepal ug sa Gyirong border crossing sa Tibet, China.
Nagpadala na og mga search and rescue team ang China, South Korea, ug India aron motabang sa pagpangita sa mga na-missing.
Apan gibabagan ang operasyon sa lisod nga terrain, pagkaguba sa mga dalan, ug imprastraktura. / ANADOLU