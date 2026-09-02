Superbalita Cebu

1,000 patay, 4,462 missing sa flash floods sa Nepal-China

1,000 patay, 4,462 missing sa flash floods sa Nepal-China
Hulagway sa missing gipapilit sa Tribhuvan University Teaching Hospital, Kathmandu / AFP
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Sobra na sa 1,000 ang namatay sa flash floods ug landslides sa Himalayas, usa ka semana ang nilabay human niigo ang kalamidad sa utlanan sa Nepal ug China.

Lawas naugkat sa Nepal Army sa Narayani River. / REUTERS
Lawas naugkat sa Nepal Army sa Narayani River. / REUTERS
inahan nagbangutan sa iyang anak nga i-cremate. / AP
inahan nagbangutan sa iyang anak nga i-cremate. / AP
Nepal's parliamentary force namutang og ilhanan sa gipanglubong. / AP
Nepal's parliamentary force namutang og ilhanan sa gipanglubong. / AP
Search and retrieval operations. / beijing review
Search and retrieval operations. / beijing review

Sumala sa datos sa Nepal ug China, nikabat na sa 1,003 ang kompirmadong patay, samtang kapin 4,462 ang gikatahong missing lakip na ang 844 ka langyaw.

Niigo ang kalamidad niadtong Agusto 26, 2026, human nabungkag ang glacier sa Mount Langtang Lirung sa nasod sa Nepal nga niresulta og ice-rock avalanche ug dakong baha nga nibanlas sa komunidad. Grabe ang kadaot sa pipila ka lugar sa Nepal ug sa Gyirong border crossing sa Tibet, China.

Nagpadala na og mga search and rescue team ang China, South Korea, ug India aron motabang sa pagpangita sa mga na-missing.

Apan gibabagan ang operasyon sa lisod nga terrain, pagkaguba sa mga dalan, ug imprastraktura. / ANADOLU

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