1,013 ka PUJ na lang ang padaganon sa 40 ka rota

Opisyal nang giusab sa Cebu City ang sistema sa pampublikong transportasyon.
Giaprubahan sa City Council ang bag-ong plano nga nag-limit sa gidaghanon sa tradisyonal nga jeepney ug nagkontrol kon asa lang sila mahimong mobiyahe.
Kini nga lakang nagtimaan sa katapusan sa karaang sistema diin ang mga jeepney makasunod ra sa dagan sa pasahero.
Nag-usab ang siyudad ngadto sa usa ka “command system” aron suportahan ang umaabot nga Cebu Bus Rapid Transit (CBRT).
Ang plano nga gitawag og Local Public Transport Route Plan (LPTRP), giduso ni Councilor Winston Pepito.
Giporma niini ang transportasyon sa siyudad ngadto sa 40 ka specific nga rota.
Ang 39 ka “Class 2” routes mao ang backbone sa siyudad nga nag-connect sa mga komunidad padulong sa mga ospital, eskwelahan, ug mall.
Ang 1 ka “Class 3” route, usa ka espesyal nga feeder service aron magkonektar sa lainlaing lugar.
Ang tumong mao ang pagwagtang sa “route duplication,” diin daghang jeepney gikan sa lainlaing linya ang maghuot sa susamang kalsada.
Sumala sa mga opisyal, kini usa sa mga hinungdan sa grabeng trapiko sa Cebu.
Klaro ang bag-ong balaod sa gidaghanon sa sakyanan nga mahimong mamasahero. Gitakda sa siyudad ang maximum nga 1,013 ka authorized units.
Samtang 663 ka unit ang magpabilin sa kasamtangang mga rota, 350 ka unit ang i-assign sa bag-ong mga rota aron matabangan ang mga lugar nga kulang og transportasyon.
Bisan pa sa saad nga patas ang proseso, adunay mga nabalaka. Daghan ang nagtuo nga mas daghan ang drayber kaysa sa available nga slots.
Tungod kay ang plano nagsunod sa national guidelines, wala pay pundo ang siyudad aron motabang sa mga drayber nga dili makasulod sa 1,013 ka legal nga pwesto.
Dili aksidente ang timing niini nga kausaban.
Gidesinyo ang LPTRP aron malikayan nga makigkompetensya ang mga jeepney sa bag-ong CBRT buses.
Mahimong feeder ang mga jeepney, magdala sila og pasahero padulong sa main bus lines. Ubos sa bag-ong sistema, dili na permanente nga katungod ang franchise.
Kinahanglan na nga mosulod ang mga operator sa kooperatiba ug mosunod sa hugot nga mga lagda.
Kon makalapas sila sa balaod sa trapiko o mapakyas sa serbisyo publiko, mahimong irekomendar sa siyudad ang pagkansela sa ilang lisensya.
Padulong na ipasar sa City Council ang maong ordinansa.
Kon mapasar, hinay-hinay mawagtang ang nagkasagol nga rota sa jeepney ug ilisan og klaro nga 40-route system sugod karon hangtod 2028.Alang sa mga pasahero, posibleng magpasabot kini og mas organisadong biyahe./CAV