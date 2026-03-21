106 ka Pinoy sa Israel nakapauli na sa nasod

Malampusong napauli sa gobiyerno sa Pilipinas ang 106 ka mga Pinoy gikan sa Israel taliwala sa nagpadayong tensiyon sa seguridad sa maong nasod.
Sumala ni Ambassador Aileen Mendiola, gigamit ang nagkadaiyang agianan aron maseguro ang ilang kaluwasan.
Dunay 77 ang niagi sa Egypt, apil ang usa ka 2-month-old baby, 28 sa Jordan pinaagi sa Amman ug usa ang nakasakay sa humanitarian flight.
Sa kapin 26,000 ka Pinoy sa Israel nga kasagaran caregivers, mga 81 ang nagtinguha nga mobalik gihapon tungod sa kalig-on sa trabaho ug maayong safety infrastructure didto.
Gipanghimakak sa embahada ang diskriminasyon sa bomb shelters; ubos sa balaod sa Israel, abli kini para sa tanan. Pahinumdom sa embahada nga i-download ang “Home Front Command” app para sa alarm.
Andamon ang “Go Bags” nga may sulod nga mga pagkaon, tambal, ug dokumento.
Di motuo sa mga AI-generated fake news o mga hulagway nga nagpakita og grabeng pagkagun-ob; salig lang sa opisyal nga channels. / PNA