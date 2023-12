107 nang nabuthan sa tibuok nasod

Usa ka adlaw sa di pa ang pagsugat sa Bag-ong Tuig, kapin sa 100 ka mga firecracker-related injuries ang natala sa Department of Health (DOH).

Base sa pinakaulahing Fireworks-Related Injuries (FWRI) report, ang DOH niingon nga aduna nay 107 ka firecracker-related injuries ang natala, sa alas 6 sa buntag sa Disyembre 30.

“Ninety-seven percent (97 percent) happened at home and in the streets, mostly by males with active involvement,” matod sa DOH.

Kadaghanan sa mga kaso gikan sa National Capital Region (41), gisundan sa Central Luzon (12), Ilocos Region (12), Soccsksargen (7), Cagayan Valley (5), Bicol Region (5), Calabarzon (5), ug Western Visayas (5).

Ang nag-unang mga pabuto ug pabuto nga nakaingon sa pagkaangol mao ang Boga, 5-star, Kwitis, Piccolo, Pla-pla, Luces ug Whistle Bomb.

Sa miaging 24 oras, ang DOH nagkanayon nga 11 ka bag-ong FWRI ang natala sa tibuok nasod.

“All of these new cases occurred at home and in the streets, with ages ranging from six to 72 years old, and mostly males,” matod sa health department.

Lakip sa bag-ong mga kaso, adunay usa ka 72-anyos nga lalaki gikan sa NCR, kinsa nakaangkon og mga paso ug mga samad tungod sa Kwitis (skyrocket) nga gidagkutan sa laing tawo sa dalan.

“The abovementioned is the oldest case so far this year,” matod sa DOH.

Lakip usab sa bag-ong mga kaso mao ang bag-ong kaso sa amputation nga naglambigit sa usa ka 19-anyos nga lalaki gikan sa Cagayan Valley.