10.7K libreng pagkaon naapudapod sa Walang Gutom Kitchen sa unang bulan

Kapin sa 10,700 ka libre, init, ug masustansiyang pamahaw ug paniudto ang naapudapod sa Walang Gutom Kitchen (WGK) Cebu sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7 sulod sa unang bulan sa operasyon niini, base sa datos hangtod Hulyo 22, 2026.
Gipahibalo sa DSWD 7 nga sukad gilusad ang programa niadtong Hunyo 22, nakaabot na sa 10,796 ka pagkaon ang naipanghatag nga naglangkob sa 7,776 ka paniudto ug 3,020 ka pamahaw.
Nakabenepisyo niini ang mga kabos nga pamilya, mga indibidwal nga walay kapuy-an, senior citizens, persons with disabilities (PWDs), ubos ang kita nga mga mamumuo, ug uban pang nagkinahanglan og libre nga pagkaon.
Matod ni DSWD 7 Regional Director Shalaine Marie Lucero, gipatuman sab sa kusina ang mga kausaban aron mapalambo ang serbisyo, lakip ang priority lane alang sa senior citizens, PWDs ug mabdos, Kiddie Meals ug Kiddie Corner alang sa kabataan, ingon man ang paggamit sa satisfaction survey ubos sa Harmonized Actions and Processes for Swift, Accountable Yield (Hapsay) initiative.
Gawas sa paghatag og pagkaon, nagsilbi sab ang WGK isip convergence facility ubos sa Pag- abot Program diin ang mga kliyente mahimong ma-assess ug ma-refer sa nagkalainlaing serbisyo sa gobiyerno.
Gikan Hunyo 22 hangtod Hulyo 21, 79 ka indibidwal ug pamilya nga naa sa kadalanan ang na-profile, samtang 24 kanila ang nadawat sa Pag-abot Processing Center sa Liloan alang sa case management ug uban pang interbensyon.
Giingon sab sa DSWD nga ang matag pagkaon gisunod sa Pinggang Pinoy nutritional guide sa Department of Health aron maseguro ang hustong nutrisyon.
Abli ang Walang Gutom Kitchen matag adlaw gikan alas 6:00 sa buntag hangtod alas 3:00 sa hapon sa Pier 4, Arellano Boulevard, Cebu City, diin nagpadayon kini sa paghatag og libre nga pagkaon ug pagdugtong sa mga benepisyaryo ngadto sa ubang serbisyo sa DSWD. / PR