108 ka PDLs gibuhian sa Pasko

Nigawas na sa Mandaue City Jail isip usa ka gawasnon nga tawo pipila ka adlaw sa dili pa ang Pasko si alyas Jonathan.
Wala siyay dala gawas sa usa ka Christmas gift pack ug mga plano nga halos dili niya mahunahuna samtang anaa pa sa sulod.
Sa edad nga 47, nabilanggo siya og usa ka tuig ug unom ka bulan human siya nadakpan tungod sa pagpamaligya og ilegal nga drugas.
Naghilak si Jonathan samtang naminaw sa mga mensahe ug pahinumdom nga gihatag kanila sa mga opisyal sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa Dakbayan sa Mandaue.
“Nakahilak ko tungod sa kalipay. Mapasalamaton kaayo ko nga sa katapusan gawasnon na gyud ko,” matod ni Jonathan sa usa ka interview sa media human sa usa ka mubo nga seremonyas alang sa mga bag-ong gipagawas nga persons deprived of liberty (PDLs).
Si Jonathan usa sa 108 ka PDLs nga nakagawas gikan sa BJMP sa Dakbayan sa Mandaue niadtong Lunes, Disyembre 22, 2025, ubos sa programang Good Conduct Time Allowance (GCTA) nga kabahin sa usa ka Christmas-based nga seremonyas sa pagpagawas ug pagbalik sa komunidad.
Para ni Jonathan, dako gyud ang kalainan.
“Lisod kaayo ang kinabuhi sa sulod sa prisohan,” dugang niya.
Ang iyang paggawas, wala damha sa iyang pamilya, giisip niya nga usa ka mahinungdanong kausaban sa iyang kinabuhi.
“Naadmitar ko nga usbon ang akong kinabuhi. Dili na ko mobalik dinhi. Magsugod ko og bag-o,” matod ni Jonathan.
Ang maong dungan nga pagpagawas nahimong posible pinaagi sa Republic Act 10592 nga nagtugot sa mga kwalipikadong piniriso nga makakuha og mubo nga sentensya pinaagi sa maayong pamatasan, pagsunod sa mga lagda sa prisohan, ug pag-apil sa mga rehabilitasyon, edukasyon, ug interfaith nga mga programa.
Matod ni BJMP Mandaue Jail Superintendent Jessie Gingoyon, ang GCTA program nagtugot sa mga piniriso nga makagawas og sayo kay sa ilang orihinal nga sentensya kon matuman nila ang tanang rekisitos ug makapasar sa ebalwasyon sa Management Screening Evaluation Committee.
“Kini usa ka Christmas GCTA-based nga pagpagawas ug seremonyas sa reintegration diin 108 ka mga PDL ang nakagamit sa ilang katungod sa sayo nga pagpagawas,” matod ni Gingoyon.
“Kadtong mga balik-balik nga nakasala, habitual offenders, mga niikyas, ug mga indibidwal nga nag-atubang og heinous crimes ang dili kwalipikado sa GCTA,” dugang niya. / ABC