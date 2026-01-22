108 na ka cellphone na-claim sa biktima

Gipanawagan sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo niadtong tag-iya nga nawad-an og cellular phone gikan sa miaging tuig hangtod sa mga kalihukan sa Sinulog nga mobisita sa ilang buhatan aron mosusi.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Losbaños, information officer sa CCPO, sa 154 ka iPhone ug Android nga nasakmit sa girondahang cellphone shop sa Leon Kilat, Barangay Pahina Central, 108 na ang nikuha sa ilang mga cellphone.
Adunay mga langyaw, tinun-an, ug mga ginikanan ang niadto sa CCPO namasin kon narecover og apil ang ilang unit, apan pipila kanila ang pakyas kay wa ang ilang cellphone.
Samtang napasaka na ang kaso batok sa duha ka suspek nga gitumbok nga maoy mopalit sa mga kinawat nga cellphone.
Ang CCPO padayon sa ilang ang imbestigasyon sa pagtuo nga aduna pay laing grupo sa mangunguot nga nisiaw sa Dakbayan sa Sugbo. / AYB