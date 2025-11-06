108 patay sa probinsiya, 17 sa Cebu City

Base sa talaan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) adunay 17 ang kompirmado nga nangamatay sa Cebu City sa pagkusokuso sa Bagyong Tino nga niresulta sa lapad nga pagbaha ug landslides.
Daghan ang namatay sa Barangay Bacayan nga naigo sa flash floods ug pagdahili sa yuta.
Samtang sa Probinsiya sa Sugbo nitala ngadto sa 108 ang namatay gikan sa nagkadaiyang lungsod ug dakbayan base sa data sa Emergency Operations Center ug adunay 63 ang missing.
LILOAN
Ang 20 sa 39 nga nangamatay sa Lungsod sa Liloan nga naugkat niadtong Miyerkules, Nobiyembre 5, 2025, ang nailhan na, samtang adunay 16 ang wala pa.
Ang mga biktima nabanlas resulta sa bul-og sa tubig sa Cotcot River nga nagsilbi nga utlanan sa Liloan ug Compostela.
MANDAUE CITY
Niabot na ngadto sa 14 ang gikatahong nangamatay sa Mandaue City diin giklaro ni Mayor Jonkie Ouano nga dili tanan mga taga Mandaue ang nakalas.
Pito niini gikatahong taga Dakbayan sa Sugbo.
BALAMBAN
Walo ka tawo ang konpirmadong namatay, samtang adunay 15 ang padayong gipangita.
Ang 33 ka evacuation centers sa maong lungsod gipasilungan sa 2,216 individuals o 567 ka mga pamilya.
Ang Transcentral Highway dili pa maagian gumikan sa mga landslides sa Barangay Cansamoroy ug Gaas, Balamban ug sa Barangay Uling, Naga City. / ANV / CAV / CDF