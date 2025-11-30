10K misalmot sa rally batok sa korapsiyon

Gibana-bana nga moabot sa 10 mil ka tawo ang misalmot sa gihimong lihok protesta nga giulohan nga “Sugboanong Pakigbisug Kontra Kurapsyon” kon SuPaKK sa pagpanguna ni Cebu Archbishop Alberto “Abet” Uy sa Cebu Archdiocese ug sa nagkalain-laing hut-ong sa katilingban sa Dominggo, Nobiyembre 30, 2025.
Ang mga sakop sa progresibong grupo ug sa Archdiocese of Cebu nag-abot didto sa Fuente Osmeña Circle, diin gipahigayon ang main program.
Gihulagway ni Uy ang korapsyon sa nasud nga "makauulaw, imoral, ug makaguba," nga nagpasiugda nga ang prayer rally gituyo aron magsilbing usa ka "moral voice," ug dili usa ka politikal nga buhat.
Matod ni Konsehal Dave Tumulak, ang chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, nga dili momenos sa 10 mil ka tawo ang gidaghanon sa misalmot base sa kuha sa ilang drone camera lakip na sa ground.
Nagsugod ang pag-martsa sa mga partisipante padulong sa Fuente Osmeña Circle human sa alas 2:30 nga misa nga gipangulohan ni Arsobispo Uy sa Pilgrim Center sa Basilica Minore del Santo Niño.
Si Police Lieutenant Colonel Jose Losbaños, ang information officer sa Cebu City Police Office, mibutyag nga dul-an sa usa ka libo ka mga polis ang ilang gipakatap sukad pa sa alas 5 sa buntag lakip na niini ang 347 ka personnel sa Regional Mobile Force Battalion aron pagsiguro nga ang mga nisalmot sa lihok protesta mahatagan sa siguridad ug malikayan usab ang kagubot.
Wala hinuoy natala nga krimen atol sa maong kalihokan.
“Wala tay natala nga problema sukad sa pagsugod tungod sa kadaghan sa atung mga polis sa karsada,” matod ni Losbaños.
Samtang, si Jaime Paglinawan sa Bayan Muna Central Visayas, mibutyag nga dili lang piso ang gipangkawat sa mga opisyal sa gobyerno gikan kang Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., Bise President Sara Duterte ngadto na sa mga senador ug kongresista nga nalambigit sa pagpangawkaw sa flood control project kun dili binilyon ka pesos ang napaingon sa ilang bulsa.
Panawagan niya niining maong mga opisyal nga nalambigit sa pagpangawat sa kwarta sa katawhan nga mo-resign sa ilang katungdanan.
Alang niya sakit palandungon nga gamay ra kaayo ang gihatag nga budget sa edukasyon, health ug pabalay apan gipadako ang pundo alang sa anomalosong proyekto nga mao ang flood control.
Giklaro hinuon ni Paglinawan nga kadto lang nalambigit sa kurapsyon ang angayan nga mokanaog sa ilang pwesto sanglit duna may uban nga tarong.
Ang pag-igo ni bagyong Tino sa Sugbo nagpakita kun unsa ka substandard ang proyekto sa flood control nga gibana-bana nga moabot sa P50 billion nga alkanse.
Misaad siya nga dili sila mohunong sa pagpaningil sa mga hingtungdang mga opisyal.
“Mao na nga sa among bahin karon dapat ang tanang mga kurakot moingun mi nga mahiya naman kayo, resign naman kayo kay sa among tan-aw wala nay moral ascendancy nga mangulo ang mga kurakot karon gikan sa Malacañang ilabi na sa opisina sa Bise Presidente mga congressman ug senador ug uban pang naa sa ahensya sa gobyerno,” matud ni Paglinawan.
Samtang, nagpasalamat si Paglinawan sa suporta nga gihatag ni Cebu Archbishop Alberto “Abet” Uy, kinsa nag-awhag sa mga Sugboanon sa pag-apil sa usa ka malinawon nga asembliya nga manawagan alang sa katinuod, integridad, ug maayong pagdumala.
Daghang mga grupo sa Central Visayas nga misanong sa tawag sa Simbahang Katoliko sa pag-apil sa anti-corruption prayer rally, nga nag-ingon nga ang nagkahiusang baruganan mopalig-on sa nagpadayon nga mga kalihukan nga naghangyo og tulubagon gikan sa gobyerno.
“Nalipay ta ug nagpasalamat ta sa atong simbahan labi na nga gipangunahan ni Archbishop Abet Uy,” matud ni Paglinawan.
Iyang giingon nga ang pag-apil sa Simbahan nagpalapad sa dugay na nga mga panawagan alang sa hustisya ug tulubagon.
“Kinahanglan gyud ning suportahan karong adlawa ug sa umaabot… nga dili gyud ta mohunong hangtod wala gyuy mapriso, walay ma-file-an og kaso,” dugang niya.
Matud ni Paglinawan, gipatunhay sa mga grupo ang mga isyu sa korapsyon sa gobyerno, pagpataas sa suholan (wage hikes), subsidy alang sa mga mag-uuma, ug mas lig-on nga proteksyon sa katungod sa mga mamumuo—mga problema nga, sumala nila, padayon nga nagpabug-at sa ordinaryong mga Filipino.
Usa sa misalmot sa rally ang beteranong magsisibya sa radyo nga si Leo Lastimosa aron ipakita ang kasuko sa lapad nga kurapsyon sa panudlanan sa gobyerno. Si Lastimosa usa sa miaghat sa katawhan nga mogawas sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay aron kondinahon ang pagpangawkaw sa salapi sa katawhan. / AYB, CDF